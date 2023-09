Milano Fashion Week, tra debutti e conferme

Fonte: Ufficio Stampa

Siamo ai blocchi di partenza per la nuova Milano Fashion Week dedicata alla donna dal 19 al 25 settembre. Molti i debutti attesi con grande curiosità ed entusiasmo, tra questi la prima sfilata come Direttore Creativo di Sabato De Sarno per la maison “Gucci”: sarà all’altezza dei suoi predecessori? Domanda che si pongono giornalisti e buyer internazionali, così come gli occhi sono puntati anche su Peter Hawkings da Tom Ford e su Simone Bellotti da Bally. Nuovi ingressi nel calendario meneghino contribuiscono ad alimentare curiosità e valore aggiunto come Avav, Chiara Boni La Petite Robe e Karoline Vitto con il supporto di Dolce&Gabbana.

Alla presentazione della kermesse milanese, il Presidente Carlo Capasa si è soffermato sul periodo dell’attuale Fashion Week di Milano, sostenendo che occorrerebbe aggiungere un giorno in più per soddisfare tutte le esigenze che questa settimana della moda necessita. Un lavoro che incontra varie difficoltà perché, per poter modificare il calendario milanese, occorrerebbe modificare anche i calendari di tutte le altre Fashion Week, New York, Londra e Parigi in quanto legate in successione l’una all’altra.

Anche in questa stagione tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione delle fashion week digitali, che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati. La piattaforma ospiterà una sezione dedicata agli show-room virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni show-room avrà la possibilità di presentare, previa approvazione dei brand da parte di CNMI, foto e video delle collezioni, contatti, date di campagna vendita e comunicati stampa. L’area showroom rimarrà attiva anche dopo la settimana della moda, per poter essere consultata dagli operatori durante tutta la durata delle campagne vendita. Verrà inoltre realizzato un calendario in cui gli showroom potranno indicare le date di campagna vendita e i contatti per poter fissare gli appuntamenti: uno strumento di lavoro utile ai buyer italiani e internazionali per poter agevolare la loro agenda, che verrà diffuso tramite i canali di CNMI.

Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, CNMI continua a promuovere l’arrivo a Milano di influenti buyer internazionali, nell’ottica di un supporto concreto ai brand che necessitano di creare rapporti diretti con player globali. Gli appuntamenti della settimana saranno amplificati in Cina continentale, grazie allo streaming partner internazionale Tencent Video, mentre l’OOH streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà lo streaming delle sfilate, attraverso il maxi led posizionato sul Duomo di Milano messo a disposizione da Samsung Electronics, da sempre vicino alla città di Milano e alla moda Milanese. Gli altri contenuti, inclusa la campagna della MFW, saranno trasmessi maxi led The Curve di Via Dante 17. Inoltre, grazie ai Video Channel Partner, Fashion Channel e Asahi Shimbun, sarà possibile visualizzare rispettivamente su YouTube e in Giappone i contenuti della fashion week in playback.

Per tutta la durata della settimana della moda, i buyer e i giornalisti selezionati e accreditati da CNMI, potranno usufruire, di un servizio navetta per spostarsi con facilità tra i vari appuntamenti della fashion week, e della CNMI VIP Lounge presso Palazzo Giureconsulti. Moda e design si incontrano nella Vip Lounge by Kartell, allestita con gli arredi e le luci realizzati dal marchio milanese che pone al centro del suo progetto bellezza e sostenibilità.

Torna per la decima edizione anche il progetto Budapest Select, in collaborazione con l’Hungarian Fashion and Design Agency, dedicato a brand ungheresi di talento che presenteranno e sfileranno durante la Milano Fashion Week, sempre all’interno del Fashion Hub durante l’evento di apertura, invece il 19 settembre i brand PINETIME CLOTHING, UNREALINDUSTRY e BORBALA, presenteranno le proprie collezioni, mentre KATA SZEGEDI, THEFOUR e ZSIGMOND sfileranno il 20 settembre alle ore 12.00 presentando le loro collezioni con la sfilata “Budapest Select SS2024 Special Show”. Non ci resta che accogliere questa nuova settimana della moda con il giusto entusiasmo, supportando una città come Milano, che anno dopo anno dimostra di non avere niente da invidiare alle altre Fashion Week con le sue 60 sfilate e decine di presentazioni per una kermesse ricca di creatività.