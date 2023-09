MFW 2023: tutti gli appuntamenti da non perdere

Fonte: IPA Milano Fashion week

Attesissima la settimana della moda donna che dal 19 settembre illuminerà Milano.

Partendo dalla prima collezione di Sabato De Sarno per Gucci, al grande ritorno di Fiorucci, ecco il calendario ufficiale con tutti gli appuntamenti, molti dei quali aperti al pubblico.

La Milano Fashion Week dedicata al ready to wear femminile torna dal 19 al 25 settembre per presentare le collezioni donna primavera estate 2024, decine ogni giorno gli eventi, le sfilate e i party esclusivi organizzati dalla maison.

Il nuovo volto di Gucci per le vie di Brera

Fonte: Gucci - Photo Riccardo Raspa

Il 22 settembre, saranno i vicoli e la Pinacoteca di Brera ad ospitare il grande evento in strada firmato Gucci, una sfilata (forse la più attesa della settimana) che celebra il debutto in passerella di abiti lanciati dal nuovo vertice dell’Ufficio Stile Sabato De Sarno, nominato ad inizio anno dopo l’addio dello direttore creativo Alessandro Michele, lo scorso 23 novembre 2022.

De Sarno ha finora mantenuto un certo riserbo sulla nuova estetica che ha intenzione di dare a Gucci, portanto alle stelle l’attesa tra esperti ed appassionati del brand.

Sfilate aperte al pubblico

Questa settimana della moda milanese verrà ricordata anche per le sfilate aperte al pubblico. Spirito inclusivo e grande hype per Diesel e Philosophy by Lorenzo Serafini che hanno aperto a tutti la possibilità di accreditarsi per assistere alla sfilata. L’iniziativa si allinea così allo spirito inclusivo di Diesel e la volontà del direttore creativo belga Glenn Martens a impegnarsi con un pubblico sempre più ampio e diversificato. A riprova del grande interesse: gli accrediti per la sfilata del 20 settembre, disponibili sul sito del brand dal 6 settembre, sono stati tutti presi in meno di un’ora.

Il ritorno di Fiorucci

Aria di novità anche per Fiorucci,. Il celebre marchio italiano fondato dal visionario Elio Fiorucci è pronto per un vero e proprio salto nel passato. Fuori dal calendario ufficiale, il brand pop che ha rivoluzionato lo streetwear presenterà il 21 settembre “La collezione zero” composta da 15 look che rivisitano in chiave contemporanea la vera essenza del brand, l’evento si terrà in zona Fondazione Prada.

Il calendario degli eventi

Oltre a queste sono innumerevoli le sfilate e i tanto amati after party da appuntarsi in calendario durante le giornate della MFW.

Ecco il calendario ufficiale della Camera della Moda.

Martedì 19 settembre 2023

Milano Moda Graduate

CNMI Fashion Hub Opening

Mercoledì 20 settembre 2023

9:30 Iceberg, Via Palermo 10

10:30 Antonio Marras, Via Mecenate 84

12:00 Bubapest Select, Piazza Del Duomo 12

13:00 Onitsuka Tiger, Via Bergognone 26

14:00 Fendi, Via Solari 35

15:00 Del Core, Via Pietro Tempesta 4

16:00 Marco Rambaldi (luogo rivelato sull’invito)

17:00 Alberta Ferretti, Piazza Castello

18:00 N°21, Via Archimede 26

19:00 Roberto Cavalli, Piazza Affari 6

20:00 Etro, Piazza Lina Bo Bardi 1

21:00 Diesel, Via Valtellina 7

Giovedì 21 settembre 2023

09:30 Max Mara, Via Enrico Besana 12

10:30 Genny, Via Bartolomeo Colleoni 14

11:00 Benetton by Andrea Incontri, Via Turati 34

11:30 Calcaterra

12:30 Anteprima, Via Clerici 10

13:15 ACT N°1

14:00 Prada, Via Lorenzini 14

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 Aigner, Via San Luca 3

17:00 Emporio Armani, Via Bergognone 59

18:00 Moschino, Via Moncucco 35

19:00 Blumarine, via Calabiana 6

20:00 GCDS

21:00 Tom Ford

Venerdì 22 settembre 2023

09:30 Tod’s, Via Bergognone 34

10:30 Cormio

11:30 Philosophy di Lorenzo Serafini, Via Enrico Besana 12

12:30 Sportmax, Via Mecenate 88/A

14:00 Luisa Beccaria

15:00 Gucci

16:00 MSGM, Via Bonardi 8

17:00 SUNNEI

18:00 Vivetta

19:30 Versace

20:15 HAN KJØBENHAVN

21:00 Boss, Viale Scarampo Gate 5

Sabato 23 settembre 2023

09:30 Ferrari, Piazza Vetra 7

10:30 Ermanno Scervino

12:30 Andreadamo, Via Calabiana 6

14:00 Dolce &Gabbana, Viale Piave 24

15:15 Jil Sander, Via Perin Del Vada 2

16:15 Missoni, Via Palermo 10

17:00 Bally, Piazza S. Sempliciano 7

18:00 The Attico

19:00 Tokyo James, Piazza Del Duomo 12

20:00 Bottega Veneta

21:30 Philipp Plein

Domenica 24 settembre 2023

09:30 HUI, Via Clerici 10

10:30 Chiara Boni La Petite Robe, Via San Luca 3

11:30 Karoline Vitto Supported by Dolce & Gabbana, Via Broggi 23

12:30 Luisa Spagnoli

13:15 Maxivive, Via Sant’Andrea 6

14:00 Shunting Qiu

15:00 Aniye Records

16:00 Avavav

17:00 Giorgio Armani, Via Borgonuovo 21

18:00 Francesca Liberatore

Lunedì 25 settembre 2023 (digital)

10.00 Pillings

10:30 Guido Vera

11:00 Maison Nencioni

11:30 Phan Dang Hoang

12:00 Laura Biagiotti