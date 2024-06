La sfilata di Zegna chiude la Milano Fashion Week

Si chiude la Milano collezioni con la sfilata firmata Zegna, up per il brand parte dell’omonimo gruppo che nell’ultimo esercizio fiscale, ha annunciato ricavi preliminari nello scorso anno pari a 1,9 miliardi, in aumento del 27,6%.

Il brand ha scelto ancora una volta una location unica per portare in passerella la nuova collezione maschile Primavera-Estate 2025, battezzata Oasi di Lino. I modelli non a caso hanno sfilato in un’installazione che ricreava proprio un campo di lino.

Tante le celebrities presenti allo show, partendo proprio da uno degli ambassador, l’attore Daniel Bruehl. A sorpresa chiude lo show l’attore danese Mads Mikkelsen, brand ambassador di Zegna. Si riconferma così il successo del brand e del lavoro di Alessandro sartori, direttore creativo della maison.

Fonte: Ufficio stampa Zegna "Oasi di lino" Zegna fashion show, Milan