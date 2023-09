Alla MFW la prima sfilata Gucci firmata Sabato De Sarno

Con la settimana della moda newyorkese ormai alle spalle, Milano è in fermento. Riflettori puntati sulla sfilata targata Gucci, su questo non si discute, sarà un grande evento che segnerà il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa della maison. Secondo indizi forniti dallo stesso designer, ora a capo dell’impero, la sfilata in programma il prossimo giovedì 22 settembre porterà le modelle su una passerella davvero speciale, una vera chicca elegante e pittoresca che il capoluogo meneghino costudisce con orgoglio: le vie e scorci più caratteristici del centralissimo quartiere di Brera. Uno show riservato per pochi (la caccia all’invito è frenetica) che non sarà aperto al pubblico e per questo porterà a chiudere al passaggio la zona, fatta eccezione per residenti e lavoratori. Le strade interessate dalla sfilata saranno via Formentini, via Fiori Chiari e un tratto di via Brera, insomma le vie in prossimità della storica Pinacoteca emblema del centralissimo quartiere degli artisti. La location era stata annunciata, già nelle scorse settimane, direttamente da De Sarno attraverso il suo profilo Instagram @sabatods, dove aveva pubblicato la mappa di Milano con segnalato in rosso il luogo dell’evento, il post è ancora visibile sul profilo del direttore creativo.