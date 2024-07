Seiko 5, sempre un passo avanti

Fonte: Ufficio stampa SEIKO Seiko 5, nuovi modelli sport SRPL03K1 e il SRPE05K1

Seiko, industria orologiera giapponese, rinomata per la sua esperienza da oltre 140 anni, offre una gamma di orologi accessibile ed efficiente: i Seiko 5. Nata nel 1963 col nome di Seiko 5 sport, questa collezione incarna lo spirito d’avanguardia del marchio e offre modelli automatici, eleganti e robusti.

Una scelta per tutti

Con i loro design diversificati e le loro caratteristiche pratiche, i Seiko 5 si rivolgono a un vasto pubblico, dagli appassionati di orologi vintage ai collezionisti più esigenti. Sono la scelta ideale per chi cerca un orologio affidabile ed elegante, senza spendere una fortuna. Oggi Seiko presenta due nuove modelli, il Seiko 5 sport SRPL03K1 e il SRPE05K1, ispirati agli iconici orologi Seiko 5126- 8090 degli anni Sessanta. Queste due edizioni limitate celebrano lo spirito vintage aggiungendo un tocco di modernità.

I due modelli visti da vicino

Facendo eco ai codici estetici dell’epoca. SRPL03K1 e SRPE05K1 presentano una cassa in acciaioinossidabile da 38,5 mm con un classico design a cuscino. Questa forma caratteristica degli anni Sessanta conferisce agli orologi un look retrò e senza tempo. I due modelli si differenziano per i quadranti argento spazzolato per SRPL03K1 e nero opaco per l’SRPE05K1 più sobrio, moderno.

Fonte: Ufficio stampa Seiko

Offrono una leggibilità ottimale e si adattano a tutti gli stili. Indici e lancette luminescenti applicati ai due quadranti garantiscono un’ottima leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Gli orologi sono dotati di un secondo cinturino in pelle sportivo e retrò, che richiama il periodo in cui il modello iconico era popolare. Anche la confezione speciale rende omaggio a quella del modello storico, utilizzando lo stesso logo e la stessa combinazione di colori. La storia di Seiko comincia nel quartiere di Ginza a Tokyo nel 1881, quando il ventiduenne Kintaro Hattori apre un negozio per la vendita e la riparazione di orologi e sveglie. A guidarlo l’ambizione di “essere sempre un passo avanti”.

Fonte: Ufficio stampa Seiko

Dopo 11 anni, il negozio diviene un’impresa la Seikosha. La realtà attuale, Seiko Watch Corporation, continua a mantenere fede alla propria mission insita com’è nel nome stesso dell’azienda. Seiko in giapponese ha tre significati: oltre a essere un nome di donna, significa “precisione” e “successo”.