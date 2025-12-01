Concorsi pubblici, i bandi in scadenza a dicembre: oltre 4.000 posti disponibili

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Per migliaia di candidati dicembre rappresenta l’ultima occasione dell’anno per partecipare ai concorsi ed entrare nella Pubblica Amministrazione. Numerosi bandi stanno per chiudere le candidature, offrendo opportunità concrete in settori come sanità, vigilanza ispettiva, amministrazione, enti di ricerca. Per molti laureati, diplomati e profili tecnici è l’ultima grande “chiamata” dell’anno per ottenere un posto stabile a tempo indeterminato. Ecco i bandi principali da non perdere e tutte le informazioni necessarie per presentare la propria candidatura in tempo.

Concorso Inps-Inail per 448 ispettori di vigilanza

Si tratta di un concorso pubblico congiunto Inps e Inail per 448 ispettori di vigilanza, da inserire a tempo indeterminato nell’Area dei funzionari presso le sedi situate in tutta Italia. La selezione è rivolta a laureati (anche con laurea triennale). Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 10 dicembre 2025.

AGEA, concorso per 13 assistenti diplomati

Il bando di AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, è un’occasione per chi non ha una laurea e cerca un’entrata stabile nella PA. AGEA ha infatti indetto un nuovo concorso per assistenti rivolto a diplomati: in particolare saranno coperti 13 posti di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con livello economico B1 (ex Area B). Per poter partecipare è richiesto solo il diploma e vale qualsiasi diploma di maturità, non è necessaria esperienza pregressa e non ci sono vincoli di età. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 6 dicembre 2025.

Concorso AGCM per 50 praticanti

Sono aperte fino all’8 dicembre 2025 le candidature per partecipare al concorso per praticanti indetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il bando è rivolto a 50 giovani con formazione in materie giuridiche, economiche, statistiche, in archivistica e biblioteconomia. Il praticantato avrà la durata di 12 mesi, presso gli Uffici dell’Autorità, ed è previsto un rimborso spese mensile di 1.000 euro.

Concorsi ASI per collaboratori tecnici

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) seleziona per tecnologi e collaboratori tecnici, in entrambi i casi per la sede di Roma. Sono previste due scadenze: il 3 dicembre scade l’invio delle candidature per 16 posti a tempo indeterminato, profilo Tecnologo III livello, Area Tecnico-Scientifica. Il 17 dicembre scade il bando per 2 posti a tempo indeterminato nel profilo CTER VI livello professionale.

Concorso Presidenza della Repubblica per 10 coadiutori amministrativi diplomati

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica cerca 10 coadiutori amministrativi con diploma, con 3 posizioni riservate al personale interno già di ruolo. Si tratta di un’occasione straordinaria per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione al più alto livello istituzionale. Requisito principale è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’età massima per la partecipazione è fissata a 40 anni compiuti, che sale a 45 anni per i dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche. Il termine entro il quale candidarsi scade il 18 dicembre 2025.

Regione Puglia, concorsi per 1.000 Operatori Socio Sanitari e 1.000 infermieri

È stato indetto il concorso unico regionale che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 1.000 Operatori Socio Sanitari presso le aziende del Sistema Sanitario della Regione Puglia, aventi come capofila il Policlinico Riuniti di Foggia. Per partecipare è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico (o licenza media) e il possesso della qualifica di OSS. Previste assunzioni a tempo indeterminato presso le aziende del Sistema Sanitario Regionale. È possibile candidarsi entro il 22 dicembre 2025.

È stato pubblicato anche il concorso della Regione Puglia per 1.000 infermieri. La selezione pubblica, indetta dalla ASL di Bari, è volta alla copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato, presso numerose Aziende Sanitarie Locali e Ospedali presenti in tutta la regione. Tra i requisiti: Laurea triennale in Infermieristica, oppure Diploma universitario di Infermiere, oppure titoli equipollenti, e l’iscrizione al relativo Ordine Professionale. Per presentare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino al 22 dicembre 2025.

45 posti di tecnologi presso l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha indetto un concorso per l’assunzione di 45 tecnologi di III livello professionale. Il bando è per contratti a tempo indeterminato e le selezioni sono organizzate in diciannove procedure diverse, ciascuna assegnata a una specifica sede INFN. Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Fisica, Ingegneria (vari indirizzi), Informatica, Matematica, Chimica, Biologia o altre classi indicate dal bando. Il termine ultimo per l’iscrizione alla procedura è fissato al 17 dicembre 2025.

Esercito italiano, bando per 47 ufficiali

Scade il 17 dicembre il bando per 47 posti di Ufficiali in ruoli speciali nell’Esercito Italiano. Si tratta di un concorso per ufficiali delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) e del Corpo Sanitario. Per tutti i profili del concorso è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea. Sono validi: Laurea triennale, Laurea magistrale, Titoli conseguiti all’estero, purché accompagnati da dichiarazione di equipollenza o equivalenza. In aggiunta, per il Corpo Sanitario sono valutati positivamente titoli ulteriori come master, ulteriori lauree e specializzazioni coerenti con le attività medico-sanitarie dell’Esercito.

IVASS, bando per 15 esperti

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato un nuovo bando rivolto a laureati in ambito economico-aziendale. Il concorso prevede l’assunzione di 15 esperti con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma. I vincitori saranno inquadrati nell’Area professionale/manageriale, livello retributivo 1. La scadenza è fissata al 22 dicembre 2025.

ASL 4 Liguria, 100 infermieri e professionisti

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 4 ha pubblicato un bando di concorso pubblico a gestione unificata per la copertura di 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Infermiere, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. I posti sono equamente distribuiti tra ASL 4 Chiavari (50 posti) e ASL 5 La Spezia (50 posti), con obbligo per i candidati di scegliere una sola delle due aziende al momento della domanda. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 18 dicembre 2025.

Concorso San Martino Policlinico Genova , 641 infermieri

Scade il 18 dicembre il bando di concorso dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino per l’area metropolitana di Genova, che mette a disposizione ben 641 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Infermiere. La selezione coinvolge cinque diverse aziende ed enti sanitari dell’area genovese e si caratterizza per la modalità unificata di gestione: i candidati potranno scegliere una sola azienda tra Policlinico San Martino (170 posti), ASL 3 (353 posti), Ospedale Galliera (75 posti), Istituto Gaslini (38 posti) e Ospedale Evangelico Internazionale (5 posti).