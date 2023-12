Non è la pizza, né la pasta al pesto alla genovese, né la carbonara il piatto più apprezzato nel mondo: se l’Italia è la migliore cucina in assoluto è grazie alle 12 eccellenze gastronomiche nostrane inserite tra le prime cento pietanze preferite dai buongustai di tutto il globo, ma per trovare una ricetta del nostro Paese nella classifica delle specialità che piacciono di più bisogna scendere ai piedi del podio. Secondo il portale TasteAtlas, infatti, su quale sia la tradizione culinaria migliore del pianeta non c’è storia, ma come pietanza più apprezzata l’Italia deve cedere il passo a gusti più esotici.

I premi di TasteAtlas

Come tutti gli anni, anche per il 2023 il sito che raccoglie e analizza centinaia di migliaia di valutazioni sui ristoranti ha assegnato i premi per le migliori cucine, piatti, città del cibo, prodotti alimentari e ingredienti del mondo.

Anche quest’anno l’Italia ha raggiunto il primo posto come tradizione gastronomica più apprezzata del mondo, davanti a Giappone e Grecia, sulla base delle valutazioni medie delle 50 specialità rappresentative di ogni Paese (qui per conoscere i cibi più costosi in vista di Natale e Capodanno).

La classifica

Scendendo nel dettaglio delle ricette più apprezzate, però, l’Italia è costretta a lasciare il primato ad altre specialità, pur rimanendo la nazione più rappresentata in graduatoria (qui avevamo parlato del Financial Times all’attacco della cucina italiana).

Per stilare la classifica dei migliori piatti al mondo TasteAtlas ha preso in esame 395.205 valutazioni dei turisti sui 10.927 piatti catalogati dalle cucine di tutto il globo: a vincere il premio per la specialità più buona del 2023 è stata la Picanha brasiliana, la tagliata di carne tradizionalmente accompagnata con la farofa, una farina di manioca tostata con pancetta arrostita e con molho à campanha, una salsa a base di aceto, pomodori, cipolla e peperoni.

Il secondo posto è andato al pane dello street food malese Roti Canai, mentre in terza posizione si è piazzato il Phat Kaphrao, piatto tailandese di carne macinata o frutti di mare con basilico, scalogno, aglio e peperoncino, aromatizzato con salsa di soia e zucchero e servito con riso, uova fritte e salsa di pesce a parte.

Al quarto posto troviamo il primo piatto italiano, la pizza napoletana, la cui preparazione da parte dei pizzaioli partenopei è stata dichiarata nel 2017 come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. Di seguito la classifica completa di TasteAtlas dei piatti più apprezzati al mondo nel 2023:

Picanha Roti canai Phat kaphrao Pizza Napoletana Guotie Khao soi Butter Garlic Naan Tangbao Shashlik Phanaeng Curry Pappardelle al cinghiale Ameijoas à Bulhão Pato Pempek Bánh mì thịt Tom kha gai Vatapá Dakos Leche de tigre Carne asada tacos Cağ kebabı Maguro nigiri sushi Cochinita pibil Karaage Châteaubriand Carne de porco à Alentejana Païdakia Pernil Tonkotsu ramen Khinkali Chilaquiles Focaccia di Recco col formaggio Zeytoon parvardeh Ciorba Radauteana Pierogi Pesto Genovese Carnitas İskender kebap Manti Hot pot Tacos gobernador Siu yuk Tacos al pastor Murgh makhani Shawarma Raclette Karē Tikka Tandoori Gringas Česnečka Parmigiana alla napoletana Causa rellena Kaisendon Tagliatelle al ragù alla Bolognese Khachapuri Linguine allo scoglio Bryndzové halušky Escondidinho Pasta carbonara Döner kebab Ragù alla Bolognese Shoyu ramen Ajvar Giouvetsi Tequeños Mtsvadi Bubur ayam Lasagne alla Bolognese Gyros Adana kebap Beijing kao ya Mercimek çorbası Massaman Curry Risotto ai funghi porcini Pollo a la brasa Fritto misto Hünkar beğendi Boiled Maine Lobster Kokoretsi Kapustnica Tahchin Hong shao rou Lechazo Guacamole Nigiri Gambas al ajillo Ceviche mixto Syrniki Tombik Döner Kleftiko Ayam goreng Tsitsila tabaka Tutu de feijão Cordero asado Souvlaki Bistecca alla Fiorentina Sinigang Żurek Steak au poivre Phở bò