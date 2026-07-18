L’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 ha indetto un maxi concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di complessivi 131 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente amministrativo.
La procedura verrà gestita in forma aggregata dall’Asl summenzionata, che ne è la capofila, per soddisfare i fabbisogni di organico di diverse aziende sanitarie e ospedaliere dell’area metropolitana di Roma, garantendo un potenziamento strutturale dei servizi di sportello.
Indice
Come sono divisi i 131 posti
Le assunzioni deliberate dall’azienda capofila riguardano la copertura di un solo profilo, quello di Assistente amministrativo. I 131 posti complessivi previsti dal bando sono suddivisi tra le seguenti strutture del territorio:
|Azienda Sanitaria / Ospedaliera
|Numero di posti
|Asl Roma 2
|50
|Asl Roma 1
|32
|Ospedale San Camillo Forlanini
|1
|Ospedale San Giovanni dell’Addolorata
|1
|Ospedale Universitario Policlinico Umberto I
|10
|Ospedale Universitario Sant’Andrea
|4
|Asl Roma 3 (capofila)
|28
|Ospedale Universitario Policlinico Tor Vergata
|2
|Ares 118
|3
In fase di presentazione della domanda sul portale, il candidato dovrà indicare obbligatoriamente per quale di queste aziende intende concorrere, esprimendo un’unica opzione.
Quali sono i requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla procedura concorsuale, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti d’accesso:
- il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- i requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali preclusive.
L’iter selettivo si articolerà nel superamento di prove d’esame e di una successiva valutazione dei titoli.
Qualora il numero delle domande di partecipazione risultasse particolarmente elevato, l’amministrazione si riserverà la facoltà di programmare un’ulteriore prova preselettiva strutturata in quesiti a risposta multipla.
Seguiranno una prova scritta, se a crocette o a trattazione sintetica lo deciderà la commissione d’esame, una prova pratica sulla redazione di atti o provvedimenti amministrativi e, infine, un colloquio orale, volto ad accertare anche le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.
Le materie d’esame verteranno principalmente su elementi di diritto amministrativo, sulla legislazione sanitaria nazionale e regionale, sulla disciplina del pubblico impiego nel Ssn, sulla documentazione amministrativa e sulle norme in materia di trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali.
Come ed entro quando presentare la domanda
L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la specifica piattaforma online dedicata ai concorsi della Asl Roma 3.
L’invio delle istanze deve avvenire seguendo questi passaggi:
- accedere al portale dedicato “Concorsi Smart” dell’ASL Roma 3 tramite le proprie credenziali digitali Spid o Cie;
- compilare tutti i campi del modulo online con i propri dati anagrafici, i titoli di studio e i titoli di servizio valutabili;
- allegare la ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione pari a 10,00 euro, da versare tramite bonifico bancario secondo le indicazioni contenute nel bando;
- disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e registrato a nome del candidato per ricevere le comunicazioni ufficiali della procedura;
- confermare l’invio telematico della candidatura entro il termine fissato per le ore 23:59 del 21 luglio.
Altri concorsi in scadenza
La maxi procedura per assistenti amministrativi avviata dall’Asl Roma 3 rappresenta una delle principali selezioni estive attive sul territorio laziale per il personale diplomato. Per i candidati interessati a valutare ulteriori concorsi stabili a livello nazionale in chiusura nelle prossime settimane, si segnala, tra i principali bandi in scadenza a luglio, il concorso nazionale bandito dall’Inps, finalizzato all’inserimento di funzionari e di assistenti informatici, e quello del Ministero degli Esteri, che recluterà invece 95 funzionari.