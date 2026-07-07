Le tre selezioni di Asst Crema, Pavia e Valle Olona offrono contratti stabili nel Servizio sanitario, con domande da inviare tra il 13 e il 23 luglio

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock In Lombardia sono state bandite tre procedure concorsuali per assumere 46 infermieri

Tre distretti sanitari della Regione Lombardia hanno messo a bando 46 posti a tempo indeterminato per infermieri.

Le selezioni, tutte per titoli ed esami, sono rivolte a chi vuole entrare nel Servizio sanitario pubblico con un contratto stabile e riguardano il profilo di infermiere nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Come sono divisi i 46 posti

Le assunzioni sono distribuite tra tre diversi concorsi pubblici.

Il primo è quello bandito da Asst Crema, che mette a disposizione 10 posti di infermiere a tempo indeterminato. Altri 20 posti arrivano da Asst Valle Olona, con una selezione destinata al futuro Grande Ospedale della Malpensa. A questi si aggiungono 16 posti riservati all’Asst Pavia, con destinazione funzionale iniziale presso i presidi ospedalieri aziendali.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per partecipare ai concorsi è necessario possedere i seguenti requisiti:

la laurea in Infermieristica oppure un titolo equipollente riconosciuto dalla normativa;

l’iscrizione all’Albo professionale.

A questi si aggiungono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, come l’idoneità fisica alla mansione, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di cause di esclusione previste dalla legge.

Trattandosi di concorsi pubblici per titoli ed esami, la selezione prevede in genere la valutazione dei titoli posseduti e il superamento delle prove indicate nel bando come:

le materie professionali dell’area infermieristica;

l’assistenza al paziente;

l’organizzazione del lavoro sanitario;

aspetti normativi legati alla professione di infermiere.

Per questo, prima di inviare la candidatura, è consigliabile controllare con attenzione il testo integrale del bando pubblicato dall’azienda sanitaria di riferimento, così da verificare eventuali indicazioni specifiche su documenti da allegare, autocertificazioni e modalità di partecipazione.

Come candidarsi e quali sono le tre scadenze

La domanda di partecipazione deve essere presentata seguendo le istruzioni riportate da ciascuna azienda sanitaria nel relativo bando.

Proprio perché si tratta di tre distinte procedure concorsuali, cambiano i termini entro cui inviare la candidatura:

i termini per presentare domanda all’Asst Crema, che mette a disposizione 10 posti, la scadenza è fissata per il 13 luglio 2026;

chi concorrerà per i 16 posti dell’Asst Pavia, l’ultimo giorno utile è il 16 luglio;

infine, la data di scadenza per candidarsi alla procedura dell’Asst Valle Olona è il 23 luglio.

Prima di procedere con l’iscrizione, si consiglia di verificare con attenzione il portale dell’ente di interesse e leggere il bando in forma integrale. Oltre alla scadenza, tra le diverse procedure possono cambiare anche altre indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza. Per esempio, il contributo di partecipazione non rimborsabile per candidarsi ai 16 posti dell’Asst Pavia è di 25 euro, mentre ne bastano dieci per l’Asst di Crema e Valle Olona.

Altri concorsi in scadenza

Il triplo concorso indetto dalle aziende sanitarie afferenti alla sanità lombarda rientra nel programma di rafforzamento del personale ospedaliero al fine di continuare a garantire il diritto alla salute. Chiaramente, la specificità del ruolo richiesto fa sì che non siano procedure aperte a una larga platea di candidati.

Per il mese di luglio ci sono in programma molte selezioni pubbliche in vista. Attualmente risulta ancora attiva la procedura per il reclutamento di 13 dirigenti medici a Viterbo.