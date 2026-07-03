Ferrero assume lavoratori tra Nord e Sud, anche senza esperienza: quanto si guadagna

La nota azienda dolciaria cerca operai per gli stabilimenti di Alba, Pozzuolo Martesana e Balvano, aperti anche a chi è alla prima esperienza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Alba, stabilimento Ferrero

Ferrero ha avviato selezioni per assumere nuovo personale negli stabilimenti italiani. Le opportunità sono aperte anche a chi non ha esperienza e riguardano diverse sedi produttive, tra Nord e Sud Italia.

L’opportunità è rivolta a candidati disponibili a lavorare su turni e a inserirsi in un contesto industriale strutturato, all’interno di una delle aziende italiane più conosciute nel mondo.

Dove assume Ferrero

La campagna di reclutamento interessa alcuni dei principali stabilimenti del gruppo, in particolare:

Balvano, in Basilicata;

Pozzuolo Martesana;

Alba, in Piemonte.

Quali sono i requisiti generali richiesti per candidarsi

Uno degli aspetti più interessanti di questa selezione è che non è richiesta esperienza pregressa nel ruolo. Ferrero valuta infatti anche profili alla prima esperienza.

I candidati ideali dovranno:

essere disponibili a lavorare su 3 turni;

fornire flessibilità oraria, anche nei fine settimana se necessario;

avere attitudine al lavoro in squadra;

essere precisi e attenti durante le fasi produttive;

dimostrare affidabilità e capacità di operare in un contesto dinamico.

Per alcune posizioni potrebbe non essere richiesto un titolo di studio specifico, mentre in altri casi l’azienda può indicare preferenze legate al tipo di mansione o all’esperienza maturata in ambito produttivo.

Che lavoro fanno operai e operaie negli stabilimenti Ferrero

Ogni ciclo di assunzioni è collegato alle esigenze produttive degli impianti e serve a dare sostegno al personale impegnato nelle attività di lavorazione, confezionamento e supporto alla produzione.

Per i candidati può trattarsi di un’occasione concreta per entrare in un grande gruppo industriale e fare esperienza in un ambiente organizzato, con la possibilità di essere valutati anche per successive opportunità.

Le figure selezionate saranno impiegate:

nel supporto alle linee produttive;

nel controllo del corretto funzionamento dei processi;

nel confezionamento dei prodotti;

nella verifica del rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza previsti dall’azienda.

Si tratta quindi di ruoli centrali per il funzionamento degli stabilimenti, che consentono di entrare direttamente nel cuore della produzione di uno dei gruppi simbolo del settore dolciario italiano.

Quanto si guadagna

Le condizioni contrattuali possono variare in base alla sede, al ruolo, all’anzianità, al periodo dell’anno e alle esigenze produttive dello stabilimento.

Per le posizioni operaie Ferrero applica il Ccnl Alimentare Industria e la retribuzione va integrata da indennità di turno, maggiorazioni per lavoro notturno o festivi e altri elementi previsti dal contratto.

Lo stipendio per un operaio impiegato a tempo pieno può aggirarsi intorno ai 1.400 euro netti al mese, con possibili variazioni in base alla turnazione e agli eventuali premi aziendali. Le assunzioni possono essere sia a tempo determinato sia collegate a campagne produttive specifiche, con la possibilità di ulteriori sviluppi professionali per i profili ritenuti idonei.

Come candidarsi per lavorare in Ferrero

Per candidarsi è necessario consultare la sezione dedicata alle carriere sul sito ufficiale del gruppo Ferrero e verificare gli annunci attivi relativi agli stabilimenti di interesse. Da lì è possibile selezionare la posizione aperta, leggere nel dettaglio requisiti e condizioni e compilare la domanda online allegando il proprio curriculum vitae.

Monitorare periodicamente il portale aziendale può essere utile perché Ferrero aggiorna le ricerche di personale in base alle necessità dei singoli stabilimenti e ai periodi di maggiore produzione.

Altre opportunità di lavoro

Questo annuncio di lavoro in Ferrero risulta particolarmente interessante perché amplia la platea dei candidati, includendo anche persone che non hanno ancora lavorato in fabbrica. In un mercato del lavoro in cui molte aziende richiedono già competenze specifiche, la possibilità di candidarsi anche senza esperienza rappresenta un vantaggio importante per giovani, disoccupati o lavoratori in cerca di ricollocazione.

Un simile ragionamento l’ha fatto anche Verisure, che continua a reclutare personale ad inserire all’interno del team per offrire un servizio di consulenza sempre migliore.