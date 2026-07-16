Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Ast Liguria assume a tempo indeterminato 40 operatori socio-sanitari

Si copriranno 40 posti a tempo indeterminato nel profilo di Operatore socio-sanitario (Oss) una volta concluso il concorso indetto dall’Azienda Tutela della Salute della Regione Liguria. Le figure professionali assunte tramite il suddetto bando verranno inquadrate nell’Area degli Operatori.

La selezione punta a potenziare le équipe assistenziali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio, garantendo un supporto fondamentale nella cura della persona e nelle attività quotidiane di assistenza ai pazienti.

Come sono divisi i 40 posti

Le assunzioni a tempo indeterminato sono destinate a coprire le esigenze di due aree del territorio regionale ligure. Una percentuale di posti, comunque rispondente a limiti di legge, risulterà riservata a speciali categorie di partecipanti. Ecco come saranno suddivisi:

Posti ordinari a tempo indeterminato 22 Riserva per volontari delle Forze Armate (FF.AA.) 12 Riserva per volontari del Servizio Civile Nazionale o Universale 6

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per poter accedere al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti professionali e formativi specifici:

assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;

specifico attestato di qualifica professionale, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione previsto dalla normativa vigente.

Si aggiungono i requisiti standard richiesti per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche e l’assenza di condanne penali o provvedimenti che mettono in discussione l’arruolamento in un qualsivoglia impiego statale.

La selezione, trattandosi di una procedura per titoli ed esami, si articolerà nel superamento delle prove d’esame, che comprendono verifiche pratiche e orali sulle mansioni tipiche degli operatori socio-assistenziali. Chi sarà risultato idoneo a tutte le procedure d’esame, verrà sottoposto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio presentati, che concorreranno alla formazione di una graduatoria finale.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando le proprie credenziali digitali Spid o Cie attraverso il Portale del reclutamento inPA, dove è possibile rintracciare il bando ufficiale e monitorare lo stato di avanzamento della procedura.

I candidati dovranno completare l’invio dell’istanza online entro e non oltre il 23 luglio alle ore 12:00.

Si raccomanda di non aspettare gli ultimi giorni per evitare potenziali rallentamenti del sistema informatico e di verificare la validità del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni ufficiali legate al calendario delle prove.

Altri concorsi in scadenza

Il bando promosso dalla sanità ligure rappresenta una risposta concreta al bisogno di personale di supporto nei reparti ospedalieri. Vista la natura del profilo, la selezione si rivolge a una platea estesa di professionisti in possesso della qualifica tecnica.

Per chi desidera valutare ulteriori opportunità d’impiego stabile nel comparto sanitario, il periodo estivo offre diverse selezioni con finestre di iscrizione aperte. Restando nell’ambito del reclutamento per il personale sanitario e assistenziale, risultano attualmente attive le procedure concorsuali per l’inserimento di medici e infermieri presso diverse aziende sanitarie della Lombardia e nella sanità siciliana.