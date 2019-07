In vendita la mega villa di D&G a Stromboli: svelato il prezzo (poi nascosto)

editato in: da

In queste ore sta facendo il giro del web l’annuncio di vendita della villa a Stromboli di Dolce e Gabbana. Il prezzo? La trattativa rimane riservata anche se, inizialmente, la cifra era stata svelata.

Una lussuosa dimora in Sicilia, in una delle più belle isole dell’arcipelago delle Eolie: la villa a Stromboli di D&G è una struttura maestosa, elegante, in grado di far sognare anche i più cinici. Con una vista stupenda sul mare, si affaccia da una parte sull’isolotto di Strombolicchio e dall’altra su Vulcano, regalando di sera uno spettacolo bellissimo ai propri ospiti, quello della “Sciara del fuoco” che illumina le notti stellate.

La proprietà di Dolce e Gabbana nasce dalla fusione di tre abitazioni diverse, che si sono poi estese su ben 500 metri quadrati (più i 300 di verde esterno), ed è dotata di 235 interni con sette suite, ognuna di colore diverso. La villa è mantenuta bene, è stata completamente ristrutturata dai due stilisti. Tra i complementi di arredo, per esempio, ci sono pezzi unici realizzati dalla maison di moda (come le tende o le maioliche dipende a mano che si rifanno allo stile D&G).

L’abitazione, sia all’interno che all’esterno, non necessiterebbe di grandi interventi di restauro (al contrario della villa messa in vendita da Bossi a Gemonio o quella della Regina Elisabetta a Malta).

Vista la posizione strategica e altamente suggestiva (in una delle località di mare più amate e scelte come mete turistiche) e l’ampia e lussuosa struttura, tantissimi, come accennato sopra, sono stati quelli curiosi di conoscere, fin da subito, il valore dell’immobile. L’annuncio di vendita pubblicato dalla Lionard Luxury Real Estate, agenzia che si sta occupando di gestire la compravendita per conto di D&G, inizialmente riportava 6milioni e 500mila euro come prezzo di vendita.

Qualche ora dopo la pubblicazione dell’inserzione, tuttavia, l’importo a sei zeri è scomparso. Il motivo? L’agenzia ha fatto sapere che si sarebbe trattato di un semplice errore del server. Sempre la Lionard Luxury Real Estate, inoltre, ha specificato che per la vendita della villa di Dolce e Gabbana si procederà con una trattativa riservata. Proprio per questo motivo alla compravendita non precederanno valutazioni pubbliche, tant’è che la cifra di 6,5milioni di euro riportata – erroneamente – nell’annuncio è stata smentita dalla stessa agenzia.