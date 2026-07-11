Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

L'Asl Roma 6 recluta 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, corrispondente alla zona dei Castelli Romani e la parte meridionale del litorale romano, ha indetto tre procedure concorsuali, per titoli ed esami, volte alla copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato.

L’iniziativa punta a rafforzare l’organico del distretto sanitario della provincia romana per far fronte alle esigenze assunzionali delle diverse strutture ospedaliere del territorio.

Come sono divisi i 60 posti

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano tre distinte specializzazioni mediche, differenziate in base ai relativi bandi dell’ente:

40 posti per medici specializzati in medicina d’emergenza e urgenza, per potenziare i servizi di pronto soccorso e prima assistenza;

11 posti dedicati a medici specializzati in geriatria, dedicati alla cura e all’assistenza della popolazione anziana;

9 posti riservati a chi ha una specializzazione in urologia, per potenziare i reparti specialistici.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per poter accedere alle procedure selettive, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici:

laurea in Medicina e Chirurgia;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente o affine;

iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi.

A questi si aggiungono i requisiti standard previsti per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali o provvedimenti di destituzione da un impiego pubblico.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e la specializzazione in un Paese diverso dall’Italia dovranno avere certificato l’equipollenza prima dei termini di scadenza del bando.

La selezione, trattandosi di una procedura per titoli ed esami, si articolerà in più fasi. Chi avrà superato le prove scritte, tecniche e orali, incentrate sulle materie professionali delle singole specializzazioni, verrà poi sottoposto alla valutazione dei titoli.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, seguendo la procedura guidata e le istruzioni operative riportate all’interno del portale istituzionale dell’ente. Prima dell’invio dell’istanza, si consiglia sempre di esaminare i testi integrali dei bandi ufficiali per verificare eventuali documentazioni specifiche o allegati richiesti.

Sebbene le discipline a concorso siano tre, l’Azienda Sanitaria ha stabilito una finestra unica per l’invio delle istanze telematiche. La procedura di iscrizione si è aperta il 16 giugno e il termine ultimo improrogabile per l’invio delle candidature è fissato per il 16 luglio alle ore 23:59.

Si raccomanda di non ridursi agli ultimi giorni per evitare possibili sovraccarichi della piattaforma informatica e di consultare con attenzione la sezione dedicata ad avvisi e concorsi attivi della Asl Roma 6 per monitorare eventuali comunicazioni ufficiali o variazioni del calendario d’esame.

Altri concorsi in scadenza

I tre bandi promossi dalla sanità laziale rientrano nel piano di potenziamento del personale medico ospedaliero essenziale per assicurare i Livelli essenziali di assistenza. Considerata l’elevata specializzazione richiesta dalle discipline, la selezione si rivolge a una platea mirata di professionisti del settore sanitario.

Per chi cerca ulteriori sbocchi professionali nella sanità pubblica, il mese di luglio offre diverse opportunità su tutto il territorio nazionale. Tra i bandi ancora aperti si segnala, restando nel Lazio, anche la procedura per il reclutamento di ulteriori 13 dirigenti medici presso l’Asl di Viterbo.