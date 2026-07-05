L'Asl di Viterbo assume dirigenti medici in Anestesia e Rianimazione e in Oftalmologia, con candidature aperte online fino al 9 luglio 2026

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Asl di Viterbo assume tramite selezione pubblica 13 medici

Nuova opportunità di lavoro nella sanità pubblica nell’Asl di Viterbo, che ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 13 professionisti della sanità.

Vediamo nel dettaglio quali sono i profili ricercati, i requisiti richiesti e la scadenza da segnare in agenda.

Quanti sono i posti e come sono divisi

La selezione è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 13 dirigenti medici e rappresenta un’interessante opportunità per quegli specialisti che intendono entrare stabilmente nel Servizio sanitario regionale del Lazio.

Nel dettaglio, i posti messi a bando sono così suddivisi:

10 posti di dirigente medico specializzato in Anestesia e Rianimazione;

3 posti di dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia.

Quali sono i requisiti per partecipare

Il concorso è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai posti di dirigente medico. In linea generale, per partecipare a selezioni di questo tipo è necessario possedere:

la laurea in Medicina e Chirurgia;

l’abilitazione all’esercizio della professione medica;

l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;

la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine, secondo quanto previsto dal bando.

Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le eventuali riserve e le modalità di presentazione della domanda è comunque fondamentale consultare il bando ufficiale pubblicato dall’azienda sanitaria.

Come si svolge la selezione

La procedura per titoli ed esami si articola in diverse fasi. Questo significa che, oltre alle classiche prove concorsuali, scritto e orale, verranno valutati i titoli posseduti dai candidati, secondo i criteri stabiliti dalla commissione.

Nei concorsi per dirigente medico, la selezione punterà a verificare le competenze professionali e specialistiche relative alla disciplina scelta, come anche la preparazione necessaria per operare all’interno del sistema sanitario pubblico, dal punto di vista pratico e anche giuridico.

Come ed entro quando fare domanda

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 9 luglio 2026 alle ore 23:59.

I candidati interessati dovranno quindi inviare la propria candidatura esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale indicato dal bando, compilando in maniera corretta tutti i campi del modulo.

Rispettare la scadenza è essenziale, così come verificare con attenzione la documentazione richiesta e le istruzioni per l’invio della domanda, per evitare errori formali che potrebbero compromettere la partecipazione alla selezione.

Per partecipare al concorso il candidato dovrà aver effettuato il versamento di 10 euro, non rimborsabili, secondo le modalità stabilite dal bando.

Altri concorsi attivi nel mese di luglio

Il concorso per dirigenti medici presso la Asl di Viterbo rappresenta una concreta occasione di inserimento stabile nella sanità pubblica per specialisti. Il mese di luglio è costellato di concorsi dedicati a chi vuole lavorare nella sanità pubblica. Per esempio, la regione Campania ha indetto una selezione per 42 dirigenti medici.