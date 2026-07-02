Domenica 5 luglio serie di scioperi aerei a Malpensa, Ciampino, Fiumicino, Fontanarossa e non solo. Stop anche ai mezzi pubblici di Firenze

iStock Chalabala Sciopero voli il 5 luglio 2026: elenco delle agitazioni e trasporto pubblico fermo a Firenze.

Lo sciopero del 5 luglio 2026 colpisce in particolare il settore aereo, ma non manca un’agitazione relativa al trasporto pubblico locale in una grande città.

Per quanto riguarda i voli, le agitazioni di domenica 5 luglio coinvolgono compagnie aeree, personale di terra, addetti alla sicurezza aeroportuale e controllori del traffico aereo di alcuni scali. Per quanto riguarda i mezzi, stop al trasporto pubblico locale a Firenze.

5 luglio, sciopero dei voli

Come detto, da Nord a Sud, passando per il Centro, sono previsti scioperi nel comparto aereo. Si procede dunque a fare l’elenco, in ordine sparso.

Due agitazioni, entrambe di 24 ore, riguardano la società easyJet: dalle 00:00 alle 23:59 si fermano piloti e assistenti di volo per il doppio sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato e Filt-Cgil, Fit-Cils, Uult-Uil, Ugl-Ta e Anpac.

In Lombardia, all’aeroporto di Milano Malpensa, Rsa Fast-Confsal-Av ha annunciato uno sciopero del personale Enav di 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. Tale agitazione si va a sommare allo sciopero di 4 ore indetto da Rsa Uilt-Uil per il personale Enav, dalle 13:00 alle 17:00. Per chiudere il quadro, Ost Cub Trasporti ha indetto lo sciopero di 4 ore per il personale della società Fedex operante a Malpensa, dalle 14:00 alle 18:00.

Giorno 5 luglio si sciopera anche a Roma, a Fiumicino e Ciampino: Fast-Confsal ha indetto uno sciopero di 8 ore per i dipendenti di Adr Security, dalle 10:00 alle 18:00.

Scendiamo a Catania: all’aeroporto Fontanarossa c’è uno sciopero di 4 ore: dalle 14:00 alle 18:00. È stato indetto da Osp Cub Trasporti e riguarda il personale di Asc Handling.

Sempre giorno 5 luglio 2026 è previsto lo sciopero di 24 ore su base nazionale del personale Assohandlers, indetto da Cub Trasporti. Contemporaneamente si tiene lo sciopero del personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (escluso Assohandlers).

Chiudiamo la carrellata in merito allo sciopero aereo con l’agitazione indetta da Usb Lavoro Privato che riguarda il personale navigante di Uab Dat Lt – Sede secondaria italiana: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

Sciopero degli aerei e diritti dei passeggeri

In caso di ritardi o cancellazioni, i passeggeri dei voli aerei hanno diritto ad alcune compensazioni. Ma in caso di sciopero, il quadro si restringe. Si possono avanzare dei diritti non sui voli cancellati causa sciopero, ma per quelli che prima o dopo lo sciopero hanno sibuto variazioni. E unicamente in caso di:

volo che non rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero;

volo che non risale a più di 1,5 anni prima;

passeggero che si era presentato puntuale al check-in;

volo partito da un aeroporto dell’Ue oppure è atterrato nell’Ue.

Il regolamento Ue sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo stabilisce che in caso di ritardo di 3 ore o più, cancellazione del volo e negato imbarco, scatta il diritto al risarcimento:

tratte brevi (fino a 1.500 chilometri), risarcimento di 250 euro;

tratte medie (fino a 3.500 chilometri), risarcimento di 400 euro;

tratte lunghe (oltre 3.500 chilometri), risarcimento di 600 euro.

Sciopero dei mezzi a Firenze

Nella stessa giornata del maxi sciopero aereo, si somma lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore previsto a Firenze. È stato indetto da Osp Cobas Lavoro Privato e coinvolge la società Autolinee Toscane.