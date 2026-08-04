Il calendario dei pagamenti Inps di agosto 2026 per NASpI e Dis-Coll, con le date stimate dell'accredito in base alla domanda e alla pratica

ANSA Pagamento NASpI e Dis-Coll ad agosto 2026.

Anche ad agosto migliaia di persone attendono il pagamento della NASpI e della Dis-Coll, le due indennità di disoccupazione erogate dall’Inps.

Come avviene ogni mese, però, non esiste una data uguale per tutti i beneficiari: gli accrediti vengono disposti in momenti diversi e dipendono dalla situazione del singolo richiedente. Chi aspetta il pagamento dovrà quindi verificare la propria posizione direttamente sul portale dell’Inps, dove viene indicata la data effettiva dell’accredito.

Quando arriva il pagamento della NASpI ad agosto

NASpI significa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Per chi percepisce già la NASpI in modo continuativo, i pagamenti della mensilità di agosto 2026 sono attesi tra il 10 e il 20 agosto, nel rispetto delle consuete tempistiche. Ma attenzione: nel periodo considerato sarà presente anche la pausa di Ferragosto, che potrebbe influire sul calendario delle lavorazioni.

Per chi, invece, ha presentato una nuova domanda nei mesi di giugno o luglio 2026 e ha ottenuto l’accoglimento della richiesta, il primo pagamento potrebbe arrivare tra il 18 e il 28 agosto. In questo caso l’accredito comprende anche gli eventuali arretrati maturati dalla decorrenza della prestazione. Per chi attende il primo accredito della NASpI, è normale che i tempi possano essere più lunghi rispetto alle mensilità successive, perché l’Inps deve completare l’istruttoria.

Si tratta comunque di finestre temporali puramente indicative: il giorno effettivo può variare da un beneficiario all’altro.

La NASpI viene pagata con riferimento al mese precedente. Di conseguenza l’accredito della NASpI disposto ad agosto riguarda il periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2026.

Perché la data cambia da una persona all’altra

L’Inps non utilizza un calendario nazionale valido per tutti. La data del pagamento viene determinata da diversi fattori, tra cui:

la decorrenza della prestazione;

la data di presentazione della domanda;

i tempi di lavorazione della pratica;

eventuali sospensioni;

comunicazioni reddituali da verificare;

il completamento dell’istruttoria, soprattutto nel caso del primo pagamento.

Quindi, per ipotesi, due persone che hanno richiesto la NASpI nello stesso periodo potrebbero ricevere l’accredito in giorni differenti.

Anche la Dis-Coll segue le stesse regole

Le stesse modalità valgono anche per la Dis-Coll. Come dice il nome stesso, si tratta della indennità destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca.

Anche in questo caso non esiste una data fissa mensile. I pagamenti vengono disposti in base alla lavorazione delle singole pratiche e alle attività delle sedi territoriali dell’Inps.

Come controllare la data dell’accredito

L’unico modo per conoscere con certezza quando arriverà il pagamento è consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito dell’Inps.

Dopo l’accesso (con Spid, Cie oppure Cns), è sufficiente entrare nella sezione dedicata alle Prestazioni, selezionare Pagamenti e verificare la disposizione relativa alla NASpI o alla Dis-Coll.

Come si calcola la NASpI

La prestazione viene calcolata considerando le retribuzioni imponibili degli ultimi quattro anni e il numero delle settimane lavorate nello stesso periodo. Dalla retribuzione media mensile ottenuta viene determinato l’importo della NASpI secondo le regole previste dalla legge. Dal sesto mese di fruizione continua ad applicarsi la riduzione progressiva dell’importo. Maggiori dettagli sono disponibili nel Fascicolo previdenziale.