L'Asl di Caserta assume dirigenti medici per igiene, medicina interna, chirurgia e ortopedia, con candidature aperte online fino al 6 luglio

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asl di Caserta ha bandito un concorso per assumere 42 medici

L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 42 professionisti della sanità, da impiegare a tempo pieno e indeterminato in diverse discipline.

La selezione è rivolta a candidati in possesso della laurea magistrale e degli altri requisiti previsti dal bando per l’accesso alla professione in questione.

Quanti sono i posti disponibili e come sono divisi

L’ospedale mette a disposizione complessivamente 42 posti a tempo indeterminato, suddivisi tra diverse specializzazioni mediche. Nello specifico, i posti sono così ripartiti:

15 dirigenti medici nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

12 dirigenti medici specializzati in Medicina Interna;

8 dirigenti medici nella disciplina di Chirurgia Generale;

7 dirigenti medici specializzati in Ortopedia e Traumatologia.

Si tratta di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che rafforzeranno l’organico dell’Asl di Caserta, contribuendo al potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

Quali sono i requisiti per partecipare

Il bando è rivolto ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Tra i principali requisiti figurano:

laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

abilitazione all’esercizio della professione;

iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente o affine, nei casi previsti dalla normativa vigente;

possesso degli ulteriori requisiti generali richiesti per l’accesso ai concorsi pubblici.

I candidati sono invitati a verificare con attenzione il bando ufficiale per conoscere nel dettaglio eventuali requisiti specifici, riserve di posti e condizioni di ammissione.

Come ed entro quando presentare la domanda

La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente online, seguendo la procedura indicata sul bando pubblicato sul sito dell’Asl di Caserta, nella sezione dedicata ai concorsi.

Per completare correttamente la domanda è consigliabile predisporre tutta la documentazione richiesta e verificare attentamente i dati inseriti prima dell’invio definitivo. Dopo la scadenza del termine fissato, le ore 23:59 del 6 luglio 2026, non sarà più possibile presentare nuove candidature.

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale è articolata per titoli ed esami.

La selezione comprenderà:

prove d’esame, che prevedono una prova scritta e una prova orale;

una valutazione dei titoli per tutti quei candidati che avranno superato le selezioni precedenti.

Le date delle prove saranno rese note successivamente dall’Asl di Caserta attraverso gli avvisi ufficiali pubblicati sui canali istituzionali.

Altri concorsi attivi

Questo bando rappresenta una buona opportunità di assunzione a tempo pieno nel settore sanitario in Campania per il 2026, esattamente come lo è quello per 20 infermieri a Milano. Le 42 assunzioni a tempo indeterminato consentiranno di rafforzare aree fondamentali dell’assistenza ospedaliera e territoriale, dalla medicina interna alla chirurgia generale, fino all’igiene pubblica e all’ortopedia.

Durante questo luglio ci saranno diverse altre selezioni per chi vuole provare a entrare a lavorare nel settore pubblico. In tanti sono in attesa del maxi-bando Inps, che probabilmente riserverà non pochi posti anche a chi ha solo il diploma di scuola secondaria superiore.