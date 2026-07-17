Ha doppia scadenza la selezione pubblica indetta dall'Asl di Bari, volta a reclutare personale tecnico e amministrativo

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asl di Bari ha indetto un concorso pubblico per assumere 55 impiegati con il diploma a tempo indeterminato

Una selezione pubblica per titoli ed esami, è stata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari. La procedura è volta alla copertura di complessivi 55 posti a tempo pieno e indeterminato per vari profili, sia amministrativi che tecnici.

La procedura è pensata per rinforzare i comparti operativi e gestionali degli ospedali pugliesi. Inoltre, si propone come ulteriore finalità anche quella di favorire l’integrazione occupazionale di persone con un basso titolo di studio all’interno del tessuto lavorativo.

Come sono divisi i 55 posti

I 55 posti messi a bando dall’azienda sanitaria sono suddivisi tra ruoli di natura esecutiva, contabile, tecnica e informatica, secondo il seguente schema di ripartizione:

Profilo professionale Area di inquadramento Posti disponibili Coadiutore amministrativo Area degli operatori 30 Assistente amministrativo Area degli assistenti 10 Assistente informatico Area degli assistenti 10 Assistente tecnico – Geometra Area degli assistenti 5

Quali sono i requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla procedura concorsuale, i candidati devono possedere i seguenti requisiti accademici e di categoria:

l’appartenenza alle categorie protette di cui all’articolo 8 della Legge n. 68/1999, con relativa iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;

il possesso del diploma di qualifica professionale o della licenza media combinata a cinque anni di esperienza o due anni di scolarità successiva per il profilo di Coadiutore;

il diploma di istruzione secondaria di secondo grado generico per i profili di Assistente amministrativo e Assistente informatico;

il diploma quinquennale di geometra specifico per il ruolo di Assistente tecnico.

Dunque si tratta di un concorso effettivamente aperto a tutti, ma riservato tassativamente alle persone facenti parte delle categorie protette e iscritte alle liste di collocamento mirato.

L’iter concorsuale prevede una potenziale prova preselettiva qualora il numero delle domande superi i limiti fissati dal bando. Il tetto massimo di candidature è pari a 200 istanze per i geometri, 400 per gli assistenti amministrativi o informatici e 600 per i coadiutori. A seguire, ci sarà una prova d’esame scritta, una parte pratica e un colloquio orale sulle materie di competenza e sulla legislazione sanitaria.

Come ed entro quando presentare domanda

L’invio delle candidature deve avvenire obbligatoriamente per via telematica attraverso il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA, previo accesso attraverso dispositivi di identificazione digitale come Spid, Cie o Cns.

Oltre al modulo di domanda bisogna allegare un certificato che attesti l’iscrizione alle liste di collocamento mirato, oltre che la ricevuta del contributo di segreteria.

Il calendario delle scadenze è differenziato a seconda del profilo scelto:

il termine ultimo è fissato al 23 luglio 2026 alle ore 23:59 per i profili di Assistente tecnico geometra, Assistente amministrativo e Coadiutore amministrativo;

il termine ultimo è posticipato al 6 agosto 2026 alle ore 23:59 per il solo profilo di Assistente informatico.

Altri concorsi in scadenza a luglio

La procedura attivata dalla Asl di Bari rappresenta un’importante finestra di stabilizzazione per il personale amministrativo e di supporto tutelato dalle norme sul collocamento obbligatorio. Per chi desidera monitorare il panorama delle selezioni pubbliche nazionali in chiusura durante il periodo estivo, si segnalano altre importanti opportunità.

Tra i principali bandi in scadenza a livello nazionale spiccano i concorsi per il reclutamento di personale amministrativo presso l’Inps e il banco del Ministero degli Esteri, finalizzati all’inserimento di funzionari e tecnici, che complessivamente offrono più di 1.000 posizioni per diplomati e laureati.