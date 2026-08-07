123RF Aumento in busta paga, emissione tra 3 giorni: chi è escluso

NoiPa ha pubblicato il Comunicato n. 68, che fissa le istruzioni operative per l’unica emissione urgente del mese di agosto 2026, in programma per lunedì 10 agosto. Sebbene il testo sia indirizzato principalmente agli uffici del personale delle amministrazioni pubbliche, offre informazioni utili anche per i dipendenti pubblici che attendono la liquidazione di competenze arretrate.

Il pagamento di agosto

Nel mese di agosto è prevista una sola emissione urgente, ovvero quella del 10 agosto. Questo significa che le amministrazioni hanno una finestra temporale ristretta per trasmettere le segnalazioni relative ai pagamenti.

Nel dettaglio, i lotti classificati come “Conguaglio a cedolino urgente” dovevano essere revisionati entro le 16 di venerdì 7 agosto. Solo le lavorazioni concluse entro tale termine rientrano nell’emissione del 10 agosto. Le altre saranno rinviate all’emissione urgente successiva, prevista il mese seguente.

Le categorie escluse dall’emissione

Non tutte le situazioni possono essere gestite attraverso l’emissione urgente. Il Comunicato n. 68 richiama infatti due esclusioni specifiche:

i dipendenti non più in vita;

i dipendenti con arretrati a debito non ancora recuperati nei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione.

Questa seconda esclusione serve a evitare che vengano erogati nuovi importi a credito prima che siano sistemate le posizioni debitorie ancora aperte. In pratica, NoiPa privilegia la coerenza contabile della posizione del dipendente rispetto alla rapidità del pagamento.

La gestione degli arretrati

Uno degli aspetti che più interessa i dipendenti della Pa riguarda la gestione degli arretrati a debito. Se un dipendente ha ancora rate di recupero in corso, l’amministrazione è tenuta a intervenire su tutte le rate residue prima di poter procedere con l’emissione urgente di un eventuale arretrato a credito. Solo una volta regolarizzata la posizione debitoria si potrà sbloccare il pagamento.

È un meccanismo che spiega molti dei ritardi che i dipendenti pubblici possono notare nel proprio cedolino, e che non dipende da un errore ma da una regola procedurale ben definita.

La disposizione è in vigore dalla rata di novembre 2011. Gli arretrati registrati con la tipologia “Conguaglio a cedolino urgente” e revisionati dopo l’ultimo accredito urgente del mese non vengono inseriti nell’emissione ordinaria. Sono invece rinviati automaticamente alla prima emissione urgente successiva. Questa regola, ancora attuale, serve a evitare sovrapposizioni tra le diverse lavorazioni stipendiali e a mantenere ordine nel sistema dei pagamenti.

Le altre date di agosto di NoiPa

L’emissione del 10 agosto non è l’unico appuntamento del calendario NoiPa per il mese. Nei giorni successivi sono previste ulteriori lavorazioni dedicate a categorie specifiche di personale e a particolari voci retributive, secondo il calendario già pubblicato dall’Amministrazione. Dopo l’emissione del 10 agosto, il calendario NoiPa proseguirà con questi appuntamenti: