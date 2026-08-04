Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Esselunga assume addetti alla reception per la sede centrale di Milano

Il Gruppo Esselunga, storicamente il primo supermercato ad aprire in Italia e leader nella Grande Distribuzione, ha aperto un piano di selezioni per l’assunzione di addetti e addette alla reception nella sede Limito di Pioltello, in provincia di Milano.

La campagna di reclutamento è stata avviata per rafforzare i servizi di accoglienza e sicurezza nel quartier generale dell’azienda.

Quali sono i requisiti di accesso

Esselunga cerca profili diplomati con spiccate attitudini alle relazioni con il pubblico. Per questo l’azienda ha strutturato i criteri di selezione richiedendo precise caratteristiche tecniche e personali:

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

pregressa esperienza in ruoli analoghi presso reception aziendali di grandi dimensioni o strutture turistico-ricettive;

ottima padronanza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese e uso dei principali applicativi Office;

possesso della patente B ed essere automuniti.

La selezione avviene tramite la valutazione dei Cv da parte dei recruiter aziendali. Seguiranno colloqui conoscitivi volti a verificare l’affidabilità, la precisione e la capacità di lavoro in team dei candidati.

Quali sono le mansioni richieste

La risorsa inserita ricoprirà un ruolo chiave nel presidio di Limito di Pioltello, vicino Milano, ponendosi come primo punto di riferimento per il pubblico esterno e il personale interno.

Attualmente la mansione prevede lo svolgimento delle seguenti attività operative:

presidio del desk d’ingresso e accoglienza di visitatori e fornitori;

gestione della reportistica e della registrazione degli accessi;

supervisione del sistema di videosorveglianza e monitoraggio degli allarmi.

Il ruolo richiede il rigoroso rispetto degli standard di sicurezza aziendali. L’attività lavorativa sarà articolata su due turni nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 23.00, dal lunedì al venerdì, con il sabato mattina previsto a rotazione.

Quanto si guadagna

Sul fronte economico, l’offerta offre condizioni chiare e strutturate per chi desidera entrare nel settore impiegatizio. L’inquadramento prevede un contratto a tempo determinato di 12 mesi full time, regolato dal 4° livello del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata. La retribuzione annua lorda è pari a 25.102,56 euro. Tra i benefit aziendali sono inclusi l’accesso alla mensa della sede e la fruizione di una piattaforma dedicata a convenzioni e sconti per i dipendenti.

Quali sono i vincoli da considerare

Tuttavia, l’azienda richiede precise garanzie sul piano della disponibilità operativa per garantire la continuità dei servizi di presidio della sede:

disponibilità a lavorare su turni che coprano la fascia oraria che va dalle 6.00 di mattina fino alle 23.00 di sera;

copertura del turno del sabato mattina a rotazione secondo le esigenze aziendali.

Come presentare la domanda

Gli interessati a entrare nella squadra Esselunga possono inviare la propria candidatura direttamente attraverso il portale ufficiale delle carriere aziendali, selezionando l’annuncio dedicato alla posizione di Addetto/a alla Reception presso la sede di Pioltello.

Altre opportunità di lavoro

Le opportunità aperte nel gruppo non si fermano alla reception del quartier generale di Esselunga, ma riguardano anche la rete logistica e le vendite sul territorio. Per chi cerca ruoli operativi senza l’obbligo di un titolo universitario, restano attive selezioni nel settore del commercio e dei trasporti, come quelle avviate da Ferrovie dello Stato per personale di terra, da Ferrero nel settore operaio-alimentare e i bandi per accedere al Servizio Civile Universale.