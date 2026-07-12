Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Irccs di Enna, in Sicilia, assume personale sanitario tramite selezione pubblica

Nuove opportunità di inserimento stabile nel settore della sanità in Sicilia. L’Irccs Associazione Oasi Maria Santissima Onlus di Troina, situato in provincia di Enna, ha pubblicato quattro bandi di concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 74 professionisti a tempo indeterminato.

Le selezioni rappresentano un’importante occasione per entrare a far parte di una struttura di rilievo nazionale specializzata nella ricerca e nell’assistenza per la disabilità intellettiva e le patologie involutive della senescenza.

Come sono divisi i 74 posti

I posti messi a bando dall’ente per l’area medica, biologica, psicologica e del comparto sanitario sono complessivamente 74, suddivisi in base alle specifiche competenze professionali.

Profilo professionale Specializzazione Posti disponibili Dirigente medico Medicina fisica e riabilitativa 4 Neuropsichiatria infantile 3 Anestesia e rianimazione 2 Geriatria 2 Igiene 2 Medicina interna 2 Neurologia 2 Endocrinologia 1 Psichiatria 1 Dirigente psicologo Psicologia clinica 5 Dirigente biologo Microbiologia e virologia 1 Patologia clinica 1 Personale di comparto

(categoria D) Infermieri 16 Fisioterapisti 7 Tecnici della neurofisiopatologia 4 Logopedisti 4 Tecnici sanitari di radiologia medica 2 Altre professioni della riabilitazione e della prevenzione 8 Operatore socio-sanitario (categoria B) Addetti all’assistenza di base 7

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per l’ammissione alle procedure selettive è necessario soddisfare i seguenti requisiti specifici legati al ruolo professionale di interesse:

per i profili dirigenziali, laurea magistrale nello specifico settore, quindi in medicina, biologia o psicologia, con relativa specializzazione nella disciplina oggetto del bando, e iscrizione al relativo Albo professionale;

per i profili del comparto, laurea triennale abilitante alla professione e iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;

per il profilo di operatore socio-sanitario è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado e aver ottenuto uno specifico attestato di qualifica professionale per Oss.

I candidati devono possedere anche i requisiti generali richiesti per l’accesso ai posti di lavoro nel comparto pubblico, come la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni e l’assenza di condanne penali o provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Le selezioni pubbliche prevedono una procedura per titoli ed esami, articolata in prove d’esame scritte, pratiche e orali incentrate sulle materie tecnico-professionali del ruolo, sulla normativa del Servizio Sanitario Nazionale e sulla verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese. Al superamento delle prove seguirà la valutazione dei titoli presentati per la definizione delle graduatorie finali.

Come candidarsi e i termini di scadenza

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata intestata al candidato, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo concorsi.oasi@pec.it.

I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16 giugno 2026. L’ente ha previsto una scadenza unificata per tutte le quattro procedure: il termine ultimo e improrogabile per l’invio delle istanze telematiche è fissato per il 16 luglio alle ore 12:00.

Si raccomanda di consultare integralmente il testo ufficiale del bando d’interesse sul sito dell’ente prima dell’invio dell’istanza per verificare i moduli specifici da allegare e le modalità di versamento dell’eventuale tassa di concorso.

Altri concorsi in scadenza

Le assunzioni stabili deliberate dall’ente siciliano mirano a potenziare i servizi specialistici e di ricerca sul territorio regionale, rivolgendosi a professionisti in possesso di un percorso formativo ben delineato.

Nel settore sanitario sono attive diverse altre selezioni in scadenza nel mese di luglio su tutto il territorio nazionale. Per chi desidera valutare ulteriori opportunità d’impiego a tempo indeterminato, restano aperte anche le procedure concorsuali per l’inserimento di personale infermieristico presso diverse aziende sanitarie locali in Lombardia, a Roma e nel Lazio.