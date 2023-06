Assicurazione droni: quanto costa e quali sono le regole

Da semplici giocattoli a strumenti professionali impiegati in una moltitudine di campi, dalla fotografia al settore primario, fino alle consegne, la sicurezza e la sanità. Ormai i droni sono stati sdoganati e occupano i nostri spazi aerei. E proprio per questo si è resa necessaria una regolamentazione di questi piccoli velivoli. Oggi è obbligatorio assicurare i droni, almeno quelli che rientrano in alcune categorie.

Quali tipologie di drone esistono secondo la legge

I mezzi aerei a pilotaggio remoto sono controllati dall’EASA, la European Union Aviation Safety Agency. Il regolamento comunitario entrato in vigore nel 2021 elimina la distinzione tra l’uso ricreativo e l’uso professionale dei droni. Ha istituito invece tre nuove categorie.

Open , a sua volta suddivisa in A1, A2 e A3 in base all’altezza e alla distanza che possono percorrere.

, a sua volta suddivisa in A1, A2 e A3 in base all’altezza e alla distanza che possono percorrere. Specific .

. Certified.

Cosa dice la legge riguardo l’utilizzo di droni

Per la categoria aperta non sono richieste autorizzazioni prima del volo, e sotto i 250 grammi la legge non prevede l’obbligatorietà del patentino. In tutti i casi bisogna invece registrarsi presso l’autorità aeronautica nazionale e ottenere un codice QR.

Per motivi di sicurezza, i droni non devono interferire con il traffico aereo e rispettare le no-fly zone. La legge prevede inoltre la segnalazione dell’uso di videocamere, considerando che è vietato filmare o fotografare persone o proprietà private senza una specifica autorizzazione.

L’Enac considera non critiche le operazioni effettuate nei seguenti casi.

Quando viene mantenuto il contatto visivo diretto con il drone.

Un volo effettuato in zone non congestionate, fuori dai centri urbani e lontani da persone e infrastrutture sensibili.

Quando è obbligatoria l’assicurazione per i droni

Dal 2019 è obbligatoria la stipula di un’assicurazione da parte di tutte le persone che possiedono un drone. È necessaria per proteggere il proprietario e terzi da danni arrecati dal velivolo.

L’esenzione riguarda solo i velivoli giocattolo, conformi alla direttiva 2009/48/CE e dotati di apposita certificazione. Tuttavia quelli che riportano il valore +14 sono comunque soggetti alla polizza obbligatoria.

Cosa si rischia senza essere assicurati: le multe

La multa per la mancata assicurazione per il possesso del drone può raggiungere cifre esorbitanti. Si parla anche di 100mila euro, in base anche alla gravità di un’eventuale infrazione commessa. Le sanzioni sono sempre molto alte e si rischiano anche tre mesi di arresti.

Quanto costa l’assicurazione RC per i droni

Bisogna quindi chiedersi quale sia il costo dell’assicurazione dei voli. La forbice varia in base al peso, al tipo di utilizzo, al valore del drone. Si passa dai circa 20 euro all’anno per i mezzi più leggeri utilizzati a scopo hobbisti, fino ai 130 euro annui per quelli utilizzati per scopi professionali.

Le cifre crescono all’aumentare del valore del drone. Con aeromobili del valore di 5mila euro, l’assicurazione può diventare anche di 250 euro all’anno.

L’unica assicurazione obbligatoria è la RC, ovvero la Responsabilità Civile, simile alla RC Auto, che copre i danni a terze parti, comprese le lesioni e la morte, e a cose ed edifici. Il rinnovo è in genere automatico. Esistono tuttavia delle coperture opzionali, come la kasko, il furto e incendio, la tutela legale.

Quali sono le altre assicurazioni facoltative

È infatti possibile assicura il drone per proteggere l’apparecchio dai danni, ad esempio in caso di meteo avverso ed eventi climatici estremi, fuoco, urti, esplosioni e collisioni, investimento, caduta per guasti al motore o naufragio in mare.