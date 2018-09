Vita da ricchi: quanto costa noleggiare un jet privato

editato in: da

Chi lo ha detto che solo i vip possono usufruire delle comodità di un jet privato?

Tempo fa, permettersi il noleggio di un velivolo, poteva essere considerato un vero e proprio lusso e quindi un vezzo per pochi privilegiati. Ora però la situazione è cambiata, al punto che la possibilità di viaggiare su un jet privato può realmente concretizzarsi.

Sempre più persone scelgono di viaggiare in questa modalità e questo grazie anche ai costi che bisogna affrontare, ora più accessibili. I vantaggi nel noleggiare un jet privato sono diversi: ad esempio si evitano le lunghe code e le attese in aeroporto, le possibili problematiche che possono nascere dal trasporto dei bagagli, ma soprattutto si sfugge alla trappola overbooking. La “sovraprenotazione” è spesso utilizzata dalle compagnie aeree e consiste nell’accettare un numero di prenotazioni maggiore rispetto alla capacità reale del velivolo. Una pratica, quella dell’overbooking, molto diffusa in quei periodi dell’anno in cui c’è una maggiore affluenza di viaggiatori, come possono esserlo le festività natalizie.

Ma quanto costa noleggiare un jet privato? Grazie ai prezzi più bassi, è possibile viaggiare su un velivolo privato con una spesa che parte da poche centinaia di euro fino ad arrivare a 30.000€, ma anche di più. Il costo finale viene determinato da un insieme di fattori come la distanza del viaggio e l’aereo stesso.

Il nolo di un jet privato è la soluzione ideale per chi desidera viaggiare in completo relax, guadagnando tempo e con tutte le comodità del caso. Non bisogna però sottovalutare il fattore sicurezza: prima di effettuare il noleggio, è bene informarsi adeguatamente sulle condizioni dell’aereo, ma soprattutto sull’esperienza del personale che lo guida. Piloti professionisti e che hanno magari già sorvolato una determinata tratta, possono fare la differenza e rendere il viaggio piacevole.

Un altro aspetto da considerare è il preventivo: per evitare spiacevoli sorprese o inconvenienti all’ultimo, è consigliabile richiedere un preventivo che sia chiaro e personalizzato. È bene valutare anche il tipo di aereo che si intende noleggiare, tenendo presente il numero di viaggiatori che ci salirà a bordo, in modo da contenere le spese.

Esistono diverse compagnie che forniscono questo tipo di servizio e che percorrono anche tratte internazionali.