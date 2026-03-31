Per la prima volta è necessario gestire nella dichiarazione dei redditi le detrazioni per i figli carico. A cosa è necessario stare attenti

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come vanno gestite le detrazioni per i figli a carico?

A partire dal 1° gennaio 2025, le regole per le detrazioni per i figli a carico hanno subito modifiche significative, integrandosi definitivamente con il sistema dell’Assegno Unico Universale (Auu). Oggi, con i piedi ben piantati nel 2026, i contribuenti sono chiamati a gestire la prima vera dichiarazione dei redditi post-riforma: un passaggio che obbliga tutti i soggetti coinvolti a una revisione certosina dei carichi di famiglia.

Il nuovo assetto non è solo una questione di cifre, ma di architettura fiscale. Se fino a due anni fa il confine tra detrazione in busta paga e assegno erogato dall’Inps appariva a tratti sovrapposto, il consolidamento avvenuto nell’ultimo anno ha tracciato una linea netta. Ma attenzione: dire che le detrazioni per i figli sono scomparse è un errore comune che può costare caro.

Mentre l’Assegno Unico assorbe la quota principale del sostegno economico per i figli fino ai 21 anni, la normativa vigente nel 2026 mantiene in vita percorsi specifici per i figli con disabilità o per le spese accessorie (istruzione, sport, salute), rendendo il quadro fiscale un puzzle dove ogni pezzo deve incastrarsi perfettamente per evitare di perdere bonus preziosi.

Detrazioni per figli a carico: limiti di età e importi

Il primo scoglio per il contribuente riguarda la soglia anagrafica. Con la riforma entrata a regime nel 2025, l’età del figlio non è più solo un dato statistico, ma il fattore che determina lo spostamento del beneficio dall’Agenzia delle Entrate all’Inps (e viceversa).

Sotto i 21 anni: il passaggio di testimone. Per questa fascia, la detrazione Irpef classica è ufficialmente sostituita dall’Assegno Unico Universale. I contribuenti non potranno accedere a degli sconti d’imposta diretti in busta paga o nel Modello 730 per il mantenimento, poiché il sostegno viene erogato mensilmente dall’Inps sul conto corrente.

Tra i 21 e i 30 anni: la detrazione teorica. Per i figli studenti o ancora a carico che hanno superato i 21 anni, rientra in gioco la detrazione fiscale. La cifra base teorica è di 950 euro per ciascun figlio, che decresce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo del genitore fino ad annullarsi.

Oltre i 30 anni: lo stop ai benefici. Al compimento del trentesimo anno, la norma si fa rigida e la detrazione decade automaticamente. Il legislatore ha voluto dare un segnale chiaro, limitando il beneficio fiscale alla prima fase dell’età adulta, a meno che non subentrino condizioni di fragilità.

Figli con disabilità: una tutela senza scadenza. Rappresentano l’eccezione principale alla regola dei 30 anni. In questo caso, la detrazione spetta indipendentemente dall’età del figlio e, fatto salvo il rispetto dei requisiti reddituali, può essere cumulata con l’Assegno Unico, garantendo una rete di protezione doppia.

Calcolo della detrazione effettiva

L’errore più comune in sede di dichiarazione dei redditi è pensare che figlio a carico significhi automaticamente uno sconto di 950 euro dalle tasse. In realtà, nel 2026, quella cifra è solo il punto di partenza di un calcolo regressivo.

In termini pratici, lo Stato applica un coefficiente che riduce la detrazione man mano che ci si avvicina alla soglia di ricchezza stabilita. Ecco come si traduce questa regola nelle tasche delle famiglie:

per quanti hanno un reddito basso (fino a 15.000 euro) l’aiuto è massimo – il genitore riesce a portare a casa quasi l’intero importo, ottenendo uno sconto sulle tasse vicino ai 900 euro;

l’aiuto è massimo – il genitore riesce a portare a casa quasi l’intero importo, ottenendo uno sconto sulle tasse vicino ai 900 euro; per chi ha un reddito medio (intorno ai 50.000 euro) la detrazione si dimezza – lo sconto effettivo scende a circa 450 euro annui, perché il Fisco ritiene che il contribuente abbia una maggiore capacità di sostenere le spese per il figlio;

la detrazione si dimezza – lo sconto effettivo scende a circa 450 euro annui, perché il Fisco ritiene che il contribuente abbia una maggiore capacità di sostenere le spese per il figlio; per i redditi alti (oltre 95.000 euro), lo Stato considera il genitore autosufficiente e la detrazione si azzera completamente.

C’è però un paracadute. Se in famiglia c’è più di un figlio a carico tra i 21 e i 30 anni, la soglia di azzeramento non resta fissa a 95.000 euro, ma si sposta in avanti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. In questo modo, ad esempio, una famiglia con tre figli grandi a carico mantiene il diritto alle detrazioni fino a un reddito di 125.000 euro.

Fascia d’età Strumento di sussidio Note chiave 0-21 anni Assegno unico Sostituisce integralmente la detrazione Irpef 21-30 anni Detrazione fino 950 euro Torna l’agevolazione in dichiarazione (decrescente per reddito) Oltre 30 anni Nessuna Il beneficio decade, salvo casi di disabilità Figli con disabilità Cumulo totale Detrazione fissa + Assegno Unico, senza limiti di età

Incapienza fiscale: cosa succede

Un dettaglio tecnico fondamentale per il 2026: se il reddito dei genitori è molto basso e le tasse dovute sono inferiori alla detrazione spettante, la parte eccedente va persa. Le detrazioni, a differenza dei bonus diretti, non si trasformano in un rimborso monetario se superano l’imposta lorda.

Requisiti di reddito per il carico

Per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve rispettare i seguenti limiti di reddito annuo lordo:

fino a 24 anni non deve essere superiore a 4.000 euro ;

; oltre i 24 anni non deve essere superiore a 2.840,51 euro.

Ripartizione tra genitori: le regole dell’accordo

La detrazione non arriva in modo automatico, ma deve essere gestita con intelligenza fiscale per massimizzare il risparmio familiare: la regola base è che la detrazione va divisa al 50% tra i due genitori.

I coniugi, a ogni modo, hanno la possibilità di accordarsi per attribuire il 100% della detrazione al genitore con il reddito complessivo maggiore. Questa scelta è spesso la più efficiente per evitare che la detrazione sfumi a causa di un’imposta troppo bassa dell’altro partner.

In caso di separazioni o divorzio, in assenza di accordi diversi, il beneficio spetta al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto, resta valida la spartizione al 50%.

I nuovi tetti al reddito: attenzione ai 75.000 euro

Dalla Legge di Bilancio 2025, il calcolo non è più solo una sottrazione lineare. Oltre alla classica riduzione della detrazione che si annulla a 95.000 euro (soglia che cresce di 15.000 euro per ogni figlio dopo il primo), è entrato in vigore il quoziente familiare sulle detrazioni.

Per i redditi superiori a 75.000 euro, è previsto un tetto massimo complessivo alle spese detraibili. In questo nuovo scenario del 2026, avere più figli alza questo tetto, permettendo di scaricare quote maggiori rispetto a chi non ne ha. È un meccanismo che premia la numerosità del nucleo familiare, ma che penalizza i redditi alti con pochi carichi.