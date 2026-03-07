Pierpaolo Molinengo è laureato in materie letterarie: ha avviato il suo percorso professionale nel 2002 specializzandosi in economia.

Ci sono 5 errori che fanno perdere le agevolazioni edilizie

L’era del fai da te burocratico è finita. Nel 2026, il Fisco ha schierato algoritmi di controllo automatizzato capaci di incrociare in tempo reale dati catastali, fatture elettroniche e bonifici. Con le aliquote al 50% per l’abitazione principale e al 36% per le seconde case, un semplice errore procedurale può trasformare i bonus edilizi da opportunità a voragine finanziaria.

Quali sono i 5 errori da evitare

A cosa bisogna stare attenti per non perdere le detrazioni? Ecco i 5 errori da evitare assolutamente:

utilizzo del bonifico ordinario ;

; mancata o tardiva comunicazione Enea ;

; difformità tra progetto e realizzazione ;

; errata distinzione tra prima casa e altri immobili ;

e altri ; mancata conservazione dei documenti per 10 anni.

Perdere i bonus edilizi utilizzando il bonifico ordinario

L’utilizzo del bonifico ordinario è considerato l’errore più critico perché impedisce alla banca o a Poste Italiane di operare la ritenuta d’acconto dell’11% (percentuale in vigore dal 1° marzo 2024) sull’importo versato all’impresa.

Senza questa trattenuta, l’Erario non riceve l’anticipo fiscale dovuto dal fornitore, invalidando il diritto alla detrazione per il committente (ossia per chi ne vuole usufruire).

Come funziona il bonifico parlante

Per essere valido, il bonifico parlante deve essere eseguito tramite le apposite piattaforme di home banking (nella sezione Bonifico per agevolazioni fiscali) e deve contenere tre elementi essenziali:

la causale normativa , ossia il riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 per i bonus casa o alla specifica legge per l’Ecobonus;

, ossia il riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 per i bonus casa o alla specifica legge per l’Ecobonus; il codice fiscale del beneficiario, ossia di colui che usufruirà della detrazione in dichiarazione dei redditi;

del beneficiario, ossia di colui che usufruirà della detrazione in dichiarazione dei redditi; la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa o del professionista che ha emesso la fattura.

Come rimediare all’errore

Se si è già effettuato un bonifico ordinario, non tutto è perduto. Esistono due strade per sanare la situazione.

La prima è ripetere il bonifico (è la soluzione più sicura), chiedendo al fornitore la restituzione della somma versata ed eseguendo un nuovo bonifico parlante corretto.

Nel caso in cui non fosse possibile ripetere il pagamento, l’Agenzia delle Entrate permette di salvare la detrazione ottenendo dal fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questo documento, l’impresa deve dichiarare di aver ricevuto le somme e di averle regolarmente inserite nella propria contabilità per la determinazione del reddito.

Mancata o tardiva comunicazione Enea

La mancata o tardiva comunicazione all’Enea è uno dei punti più dibattuti tra i contribuenti che accedono ai bonus edilizi. Nel 2026, la distinzione tra errore formale e decadenza dal beneficio dipende strettamente dalla tipologia di agevolazione richiesta.

La comunicazione deve essere inviata per via telematica tramite il Portale Bonus Fiscali Enea entro 90 giorni solari dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per determinare con precisione da quale momento parte il conteggio dei giorni fa fede la data del verbale di collaudo o della dichiarazione di fine lavori redatta dal direttore dei lavori. Non fa fede, invece, la data del pagamento tramite bonifico.

Gli obblighi per Ecobonus e bonus ristrutturazioni

È bene ricordare che per l’Ecobonus la comunicazione è un requisito essenziale. Sebbene alcune sentenze recenti abbiano ammorbidito la rigidità del requisito, l’Agenzia delle Entrate e la Cassazione tendono a considerare l’omissione come causa di decadenza dal beneficio.

Leggermente diverso è il discorso per il bonus ristrutturazioni: per interventi come l’installazione di nuovi infissi o caldaie a condensazione nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, la comunicazione è obbligatoria per legge, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eventuale ritardo o omissione non fa perdere la detrazione.

Resta comunque un adempimento dovuto per monitorare il risparmio energetico nazionale.

Come sanare il ritardo: la remissione in bonis

Nel caso in cui ci si dovesse accorgere di aver superato i 90 giorni per un intervento di Ecobonus, è possibile evitare la perdita della detrazione utilizzando la remissione in bonis.

Per farlo bisgona:

essere in possesso di tutti i requisiti sostanziali per il bonus al momento della scadenza originaria;

inviare la comunicazione all’Enea entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;

versare una sanzione fissa di 250 euro tramite modello F24 (codice tributo 8114).

Difformità tra progetto e realizzazione

La difformità tra progetto e realizzazione è il rischio più insidioso, perché coinvolge sia la regolarità urbanistica che il rispetto dei parametri tecnici necessari per le detrazioni. Eventuali informazioni comunicate in modo errato vengono stanate velocemente, perché l’Agenzia delle Entrate e i vari Comuni incrociano i dati con una certa frequenza.

Difformità urbanistica ed edilizia

Se ciò che viene costruito è diverso da quanto autorizzato nella Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o dalla Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività), l’immobile presenta una irregolarità.

Nel momento in cui si dovesse verificare questa casistica, il Testo Unico dell’Edilizia prevede la decadenza dai benefici fiscali: i lavori, infatti, sono stati eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità.

Mancato raggiungimento dei requisiti tecnici

Non basta fare i lavori. Gli interventi devono anche rispettare i limiti di legge fissati per il risparmio energetico.

Un esempio in questo senso può essere costituito dal tecnico che progetta degli infissi con una determinata trasmittanza termica (capacità isolante), ma in fase di posa vengono installati modelli con prestazioni inferiori (che superano i limiti di legge per quella zona climatica): il bonus decade interamente.

Il ruolo dell’asseverazione e le responsabilità del Tecnico

Il professionista (architetto, ingegnere o geometra) deve firmare un’asseverazione in cui dichiara, sotto la propria responsabilità penale e civile, che:

i lavori sono conformi al progetto presentato;

i materiali e le tecnologie rispondono ai requisiti tecnici richiesti dalle norme fiscali;

le spese sostenute sono congrue rispetto ai prezzari ufficiali.

Se durante un sopralluogo l’Agenzia delle Entrate riscontra una discrepanza (come può essere una parete spostata non indicata in planimetria o un isolamento di spessore inferiore a quanto dichiarato), l’intera detrazione viene revocata, con l’aggiunta di sanzioni (dal 30% al 200%) e interessi.

Errata distinzione tra prima casa e altri immobili

La distinzione tra abitazione principale e altri immobili non è più solo una questione di Imu, ma il perno che determina l’entità del rimborso fiscale. L’aliquota del 50% è una misura premiale riservata esclusivamente a chi ristruttura la casa in cui vive.

Per il Fisco, non basta possedere l’immobile. Per applicare l’aliquota più alta devono coesistere due requisiti:

il richiedente deve avere la residenza presso quell’indirizzo;

presso quell’indirizzo; il contribuente e la sua famiglia devono effettivamente abitare lì.

Se si ristruttura una casa dove non si ha la residenza (come una casa vacanze o una data in affitto), l’aliquota scende automaticamente al 36%.

Il rischio del finto cambio di residenza

Spostare la residenza poco prima dell’inizio dei lavori per agganciare il 50% serve a poco.

L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati con le utenze (luce, acqua, gas): se i consumi sono vicini allo zero o tipici di una casa vacanze, la detrazione maggiorata viene contestata, anche in presenza di residenza anagrafica.

Le conseguenze dell’errore: le sanzioni

Se si dovesse dichiarare il 50% su una seconda casa e il Fisco se ne dovesse accorgere (ha tempo fino a 8 anni per il controllo):

il contribuente dovrà restituire la differenza tra il 50% e il 36% già portata in detrazione;

tra il 50% e il 36% già portata in detrazione; devono essere messe in conto delle sanzioni amministrative , che oscillano dal 30% al 120% dell’eccedenza detratta per infedele dichiarazione;

, che oscillano dal 30% al 120% dell’eccedenza detratta per infedele dichiarazione; devono essere calcolati gli interessi di mora dalla data della detrazione indebita.

Mancata conservazione della documentazione per 10 anni

La conservazione documentale è il tallone d’Achille di molti contribuenti.

Nonostante la detrazione si esaurisca solitamente in 10 quote annuali, il potere di accertamento del Fisco può estendersi oltre, specialmente in caso di omessa o infedele dichiarazione.

Da quando parte il limite dei 10 anni

Il termine non decorre dall’anno in cui sono stati fatti i lavori, ma quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi in cui è indicata l’ultima quota di detrazione.

Nel caso in cui si dovesse finire di detrarre nel 2035, il Fisco può teoricamente chiedere i documenti fino al 31 dicembre 2040. Conservare tutto per un decennio dalla fine dei lavori è spesso insufficiente.

I documenti da conservare

In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate richiede l’intero fascicolo documentale degli interventi edilizi. Se manca anche un solo pezzo, l’intera detrazione è a rischio. È, quindi, importante conservare: