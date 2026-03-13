Definito con precisione il calendario degli adempimenti e dei rimborsi del Modello 730/2026. Vediamo quali sono le date cruciali del 2026

Il calendario del Modello 730/2026

Il sipario sulla stagione fiscale 2026 si alza con un cronoprogramma fitto di appuntamenti: il calendario per il Modello 730/2026, riferito ai redditi maturati nel corso del 2025, è stato delineato dall’Agenzia delle Entrate con scadenze rigorose che ogni contribuente deve conoscere per navigare senza errori tra rimborsi e pagamenti.

Affrontare la dichiarazione dei redditi non è solo un obbligo burocratico, ma un’opportunità per recuperare detrazioni e deduzioni preziose; tuttavia, la puntualità è l’unico modo per garantire che l’eventuale credito fiscale si trasformi rapidamente in liquidità nella busta paga o nel cedolino della pensione. Dalla disponibilità del modello precompilato fino al termine ultimo per l’invio telematico, ogni data rappresenta uno spartiacque fondamentale per evitare sanzioni e massimizzare i benefici fiscali.

Modello 730/2026, il calendario delle scadenze

Per il Modello 730/2026, il calendario ricalca le scadenze consolidate degli ultimi anni, con alcune date chiave confermate dall’Agenzia delle Entrate. L’iter per chi utilizza il portale online segue questi step:

il 30 aprile 2026 è possibile accedere alla sola consultazione del modello precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

è possibile accedere alla sola consultazione del modello precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; il 20 maggio 2026 è la data ufficiale nella quale si può iniziare a modificare, integrare o accettare i dati e procedere con l’invio telematico;

è la data ufficiale nella quale si può iniziare a modificare, integrare o accettare i dati e procedere con l’invio telematico; il 30 settembre 2026 è la scadenza improrogabile per la presentazione del Modello 730/2026 (sia ordinario che precompilato).

Correzioni e integrazioni

Se dopo l’invio il contribuente si dovesse accorgere di aver effettuato degli errori, ha due finestre temporali per poterli correggere:

il 25 ottobre 2026 , che è il termine ultimo per presentare il 730 integrativo (solo se la modifica è a favore del dichiarante, ovvero comporti un maggior credito o minor debito);

, che è il termine ultimo per presentare il 730 integrativo (solo se la modifica è a favore del dichiarante, ovvero comporti un maggior credito o minor debito); il 2 novembre 2026, che coincide con la scadenza per il Modello Redditi PF, necessario se il contribuente deve aggiungere redditi non dichiarabili con il 730 o se la correzione è a suo sfavore.

Pagamenti e rimborsi

Il sistema di conguaglio del Modello 730/2026 gestisce automaticamente i crediti (rimborsi) e i debiti (pagamenti) tramite il sostituto d’imposta o direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi: quando arrivano i soldi?

La velocità del rimborso dipende esclusivamente dalla data di invio della dichiarazione. I lavoratori dipendenti lo ricevono direttamente in busta paga:

a luglio se inviano il Modello 730/2026 entro il 31 maggio;

ad agosto se viene trasmesso entro giugno;

a settembre con l’invio effettuato a luglio;

ad ottobre se viene trasmesso ad agosto.

Ai pensionati l’accredito del rimborso avviene nel cedolino della pensione un mese dopo rispetto a quello dei dipendenti (rimanendo ferma la data di trasmissione, per il conguaglio ci vogliono 30 giorni in più rispetto al calendario dei lavoratori).

Per chi è senza sostituto d’imposta – sono i soggetti che non hanno un datore di lavoro – il rimborso arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente entro il mese di dicembre 2026.

È bene ricordare che per rimborsi superiori a 4.000 euro o in presenza di anomalie, l’Agenzia delle Entrate può bloccare l’erogazione per effettuare controlli preventivi, facendo slittare il pagamento a inizio 2027.

Pagamenti: scadenze e rateizzazione

Se dalla dichiarazione emerge un debito (conguaglio a debito), le somme vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Il saldo e il primo acconto vengono trattenuti a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e ad agosto per i pensionati.

Eventuali debiti possono essere rateizzati in un massimo di 6 rate, che si devono concludere entro e non oltre il mese di novembre 2026. È importante ricordare che sulle rate successive alla prima deve essere applicato un interesse dello 0,33% mensile.

Il secondo o unico acconto, invece, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026 (non rateizzabile).

Cosa succede se si salta la scadenza?

Oltrepassare la scadenza del 30 settembre 2026 non è un errore irreversibile, ma comporta un mutamento sostanziale delle modalità di regolarizzazione. L’impatto economico e la complessità delle procedure variano sensibilmente in base alla tempestività dell’intervento.

Il salvagente: Modello Redditi PF

Qualora il contribuente dovesse mancare la scadenza del 30 settembre per il Modello 730/2026, resta aperta la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre 2026.

Tuttavia, questo slittamento comporta un cambiamento sostanziale nelle modalità di recupero del credito: a differenza del Modello 730, che garantisce un rimborso quasi immediato direttamente in busta paga o nella pensione, il Modello Redditi prevede tempi d’attesa decisamente più lunghi, che possono superare l’anno solare. Se non si vuole aspettare così tanto per ottenere il rimborso monetario, si può utilizzare l’importo in compensazione per abbattere il carico fiscale delle imposte future tramite il Modello F24.

Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni)

Oltrepassata la soglia del 31 ottobre, il contribuente dispone di un’ultima finestra di 90 giorni (fino a fine gennaio 2027) per regolarizzare la propria posizione attraverso la cosiddetta dichiarazione tardiva.

In questo scenario, l’omissione comporta una sanzione amministrativa fissa di 250 euro. Tuttavia, è possibile beneficiare di una sostanziale riduzione grazie all’istituto del ravvedimento operoso: se la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento della sanzione avvengono entro il termine dei 90 giorni, la sanzione viene abbattuta a soli 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale).

Resta inteso che, qualora dalla dichiarazione dovessero emergere imposte non versate, il contribuente dovrà corrispondere anche i relativi interessi legali e le sanzioni ridotte sui tributi dovuti per perfezionare correttamente la sanatoria.

Dichiarazione omessa (oltre i 90 giorni)

Oltrepassata la soglia dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione dei redditi è considerata omessa a tutti gli effetti di legge, determinando una posizione di irregolarità fiscale che il contribuente deve gestire con estrema attenzione.

In questa fase, il quadro sanzionatorio si aggrava sensibilmente: le sanzioni amministrative previste oscillano tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un importo minimo fissato a 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione può comunque variare da 250 a 1.000 euro.

Le implicazioni per il contribuente che omette la dichiarazione sono profonde e toccano diversi aspetti della gestione fiscale. In primo luogo, viene meno la possibilità di beneficiare del rimborso automatico in busta paga o sulla pensione, un meccanismo che normalmente garantisce liquidità immediata. Per recuperare eventuali eccedenze a credito, il contribuente si trova costretto a intraprendere un’apposita istanza di rimborso o a richiedere il riconoscimento del credito nell’annualità successiva, affrontando procedure decisamente più articolate e soggette a tempi d’attesa molto prolungati.

Parallelamente, l’omessa dichiarazione espone il profilo fiscale a un monitoraggio prioritario da parte delle autorità. L’Agenzia delle Entrate acquisisce infatti la facoltà di procedere all’accertamento d’ufficio, ricostruendo induttivamente il reddito complessivo sulla base dei dati e delle informazioni già in suo possesso. Questo scenario non solo comporta l’applicazione di sanzioni più gravose, ma priva anche il contribuente della possibilità di difendere preventivamente la correttezza dei propri dati, trasformando una semplice dimenticanza in un contenzioso potenzialmente oneroso.

Per limitare i danni derivanti da un’omissione, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione oltre i 90 giorni per evitare il raddoppio dei termini di accertamento, sebbene non possa più avvalersi delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso per la sanzione base.