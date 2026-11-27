Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Non ci sono finestre di tolleranza per pagare la cedolare secca, che scade il 30 novembre 2026

Sono moltissime le scadenze fiscali che trovano come ultimo giorno utile per essere adempiute il 30 novembre. Tra queste c’è anche l’acconto della cedolare secca sugli affitti, sia per chi deve versare la seconda rata dopo quella di giugno sia per chi è tenuto al pagamento in un’unica soluzione.

Per questa imposta sostitutiva non sono previsti giorni di tolleranza: trattandosi di un lunedì, il pagamento va effettuato tassativamente entro il 30 novembre per evitare l’applicazione di sanzioni e interessi.

Chi deve pagare l’acconto della cedolare secca

L’adempimento riguarda i proprietari di immobili locati a uso abitativo che hanno optato per il regime della cedolare secca, con aliquota al 21% per i contratti a canone libero o al 10% per i contratti a canone concordato, oltre alle aliquote previste per gli affitti brevi.

Non deve invece versare alcun acconto chi ha stipulato il primo contratto con cedolare secca nel corso del 2026. Dal momento che manca un’imposta storica di riferimento relativa al 2025, il versamento scatterà direttamente nel 2027.

Le due soglie che decidono importo e rate

L’acconto complessivo dovuto per l’anno in corso è pari al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente e si regola su due soglie precise:

fino a 51,65 euro non è dovuto alcun acconto e l’intera imposta verrà saldata direttamente l’anno successivo;

tra 51,66 e 257,51 euro, l’acconto va pagato in un’unica soluzione proprio entro il 30 novembre;

da 257,52 euro in su, il versamento è diviso in due rate, con il 40% già corrisposto a giugno e il restante 60% entro il 30 novembre.

Chi presenta il modello 730 tramite sostituto d’imposta trova l’importo trattenuto direttamente nella busta paga o nel cedolino della pensione di novembre. Chi invece presenta il modello Redditi o il 730 senza sostituto deve provvedere autonomamente al versamento.

Come ridurre l’importo se l’affitto è cessato

Per calcolare quanto versare esistono due strade. Il metodo storico prende come riferimento l’imposta dovuta per l’anno precedente e mette al riparo da qualsiasi contestazione.

Se però nel corso del 2026 il contratto di locazione si è interrotto, l’immobile è stato venduto oppure il canone è stato ridotto, il contribuente può utilizzare il metodo previsionale, ricalcolando l’acconto sulla base dell’imposta effettivamente attesa per il 2026. Occorre però massima prudenza: se la stima risulta inferiore al dovuto, scattano le sanzioni per insufficiente versamento.

Come pagare con F24 e qual è il codice tributo da usare

Il versamento della seconda rata o dell’acconto in unica soluzione della cedolare secca non può essere rateizzato e va eseguito tramite modello F24 compilando la sezione Erario.

Nella delega di pagamento occorre inserire il codice tributo 1841, denominato «Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o in unica soluzione», e indicare come anno di riferimento il 2026.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono pagare online tramite home banking oppure agli sportelli bancari e postali purché l’F24 non contenga compensazioni di crediti. In presenza di qualsiasi compensazione è invece obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scadenza perentoria è fissata per lunedì 30 novembre, lo stesso giorno della rottamazione-quater e quinquies.