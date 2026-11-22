A differenza di altri periodi del mese, caratterizzati da numerose scadenze, il calendario fiscale della settimana compresa tra lunedì 23 e domenica 29 novembre 2026 presenta un solo appuntamento in agenda questa volta. Questo intervallo di tempo, quindi, risulta più leggero di adempimenti per imprese, professionisti e titolari di partita Iva.
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Mercoledì 25 novembre 2026, invio degli elenchi Intrastat di ottobre
L’appuntamento fiscale principale della settimana è fissato per mercoledì 25 novembre 2026, quando scade il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre.
L’obbligo riguarda gli operatori economici che effettuano scambi commerciali con soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea e che, sulla base dei volumi delle operazioni registrate, sono tenuti alla presentazione mensile degli elenchi riepilogativi.
Gli Intrastat consentono il monitoraggio degli scambi commerciali all’interno del mercato unico europeo e permettono all’amministrazione finanziaria di raccogliere informazioni sulle operazioni di acquisto e vendita di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra operatori economici appartenenti a due Stati diversi, entrambi facenti parte dell’Unione europea.
In particolare, entro il 25 novembre devono essere trasmessi i dati relativi a quattro categorie di operazioni:
- cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel mese di ottobre;
- acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
- prestazioni di servizi ricevute da operatori economici comunitari.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, gli elenchi devono essere presentati telematicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, seguendo le procedure previste.
Chi è tenuto al versamento
La presentazione degli elenchi Intrastat interessa i contribuenti con periodicità mensile, individuati sulla base delle soglie previste dalla normativa. Nel dettaglio, le soglie che determinano la periodicità di invio variano a seconda della tipologia di operazione intracomunitaria effettuata:
- per le cessioni di beni intracomunitarie (modello Intra-1 bis), la presentazione ha cadenza mensile se l’ammontare totale delle operazioni effettuate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti è pari o superiore a 50.000 euro. In caso contrario, l’invio è trimestrale;
- per le prestazioni di servizi resi (modello Intra-1 quater), l’obbligo è mensile se l’ammontare dei servizi resi in almeno uno dei quattro trimestri precedenti è pari o superiore a 50.000 euro. Al di sotto di tale soglia, la presentazione avviene con cadenza trimestrale;
- per gli acquisti di beni intracomunitari (modello Intra-2 bis), l’invio è obbligatorio esclusivamente con periodicità mensile (ai soli fini statistici) qualora l’ammontare degli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia pari o superiore a 350.000 euro. Per importi inferiori, non sussiste alcun obbligo di presentazione (abolito l’invio trimestrale);
- per le prestazioni di servizi ricevuti (modello Intra-2 quater), la presentazione è obbligatoria unicamente con cadenza mensile (ai soli fini statistici) se l’ammontare delle prestazioni ricevute in almeno uno dei quattro trimestri precedenti è pari o superiore a 100.000 euro. Sotto questa soglia non è previsto l’invio del modello.
Il superamento della soglia di riferimento comporta l’obbligo di presentazione mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene oltrepassato.
Cosa succede se non si rispetta la scadenza
In caso di omessa presentazione degli elenchi Intrastat (oppure di compilazione incompleta, inesatta o irregolare), la normativa prevede una sanzione ordinaria che va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco non presentato o irregolare. La stessa:
- si applica per singolo modello e periodo;
- si moltiplica per ogni invio mancante se vengono omessi più elenchi mensili o trimestrali;
- viene ridotta alla metà se la presentazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta formale inviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dall’Agenzia delle Entrate.
La semplice correzione di dati inesatti o l’integrazione di dati mancanti su un modello già inviato non comporta alcuna sanzione se effettuata spontaneamente dal contribuente oppure entro 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.
Prima che la violazione venga constatata formalmente dagli uffici, infatti, il contribuente può sanare autonomamente l’omissione inviando il modello tardivo e versando una sanzione ridotta tramite modello F24.