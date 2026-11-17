Entro il 30 novembre va versato il secondo acconto di Irpef, Ires, Irap e cedolare secca. Le soglie, le percentuali e i due metodi di calcolo

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come calcolare il secondo acconto delle imposte 2026

La gestione delle scadenze fiscali autunnali rappresenta uno dei passaggi più delicati del calendario tributario italiano. L’appuntamento centrale di fine anno è il versamento del secondo acconto imposte 2026, il cui termine ordinario è fissato al 30 novembre 2026 per la generalità dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Questa scadenza riguarda una platea eterogenea di soggetti: persone fisiche con redditi soggetti a Irpef, società di capitali ed enti commerciali soggetti a Ires, professionisti e imprese tenuti al pagamento dell’Irap, nonché titolari di partita IVA in regime forfettario o di vantaggio. Rientrano nell’obbligo anche le imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe) e la cedolare secca sulle locazioni abitative.

A differenza del saldo e del primo acconto pagati nei mesi estivi, il versamento autunnale si caratterizza per una rigidità operativa assoluta: l’importo non può essere dilazionato in rate mensili e deve essere liquidato interamente in un’unica soluzione, mediante modello F24 telematico oppure con trattenuta diretta sulla busta o sul cedolino di pensione.

Secondo acconto imposte 2026, le soglie di obbligo

L’insorgenza dell’obbligo di versamento non è automatica, ma dipende dal superamento di specifiche soglie quantitative calcolate sulla base dell’imposta netta dovuta per il periodo precedente (dichiarazione dei redditi 2026, periodo d’imposta 2025).

Ambito Irpef e imposte sostitutive persone fisiche:

fino a 51,65 euro l’acconto complessivo non è dovuto;

tra 51,66 euro e 257,51 euro (regime ordinario 40/60) non si versa la prima rata estiva; l’acconto va pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;

fino a 206,00 euro (soggetti con ripartizione paritaria 50/50), l’acconto si versa interamente in un’unica soluzione a novembre;

per importi superiori alle soglie appena indicate, il tributo si sdoppia in due quote distinte (primo e secondo acconto).

Ambito Ires:

fino a 20,66 euro, nessun obbligo di acconto;

superiore a 20,66 euro, se l’importo della prima rata teorica non supera 103,00 euro, l’acconto viene liquidato in un’unica soluzione al 30 novembre; oltre tale importo, scatta la ripartizione in due rate;

chi ha aperto una nuova posizione IVA nel corso del 2026 non dispone di una base storica di riferimento per la specifica attività d’impresa o lavoro autonomo. Di conseguenza, l’acconto per tale reddito non è dovuto, fermo restando l’obbligo su eventuali altri redditi personali pregressi (ad esempio da lavoro dipendente o locazione).

Ripartizione delle rate: schema ordinario 40/60 vs regime 50/50

La percentuale da corrispondere a titolo di secondo acconto imposte 2026 varia a seconda della tipologia di contribuente e dell’inquadramento contabile.

Contribuenti ordinari (ripartizione 40/60)

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001, i contribuenti privati, i lavoratori dipendenti e le società o ditte che non rientrano nel perimetro di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale versano:

40% a titolo di prima rata (scadenza estiva);

60% a titolo di seconda rata entro il 30 novembre.

Contribuenti ISA e Forfettari (ripartizione 50/50)

In base all’art. 58 del D.L. n. 124/2019 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E/2019, per gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni per le quali sono stati approvati gli ISA (entro il tetto dei ricavi/compensi previsto) e per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n.190/2014) o regime di vantaggio, l’onere è suddiviso in due quote identiche:

50% come primo acconto;

50% come secondo acconto entro il 30 novembre.

Metodi di calcolo: storico vs previsionale

La quantificazione del debito tributario può avvenire secondo due logiche alternative, ciascuna caratterizzata da specifici equilibri tra sicurezza contabile e ottimizzazione della liquidità.

Metodo storico

Rappresenta la modalità standard e mette al riparo da qualsiasi contestazione per versamento carente. Il calcolo muove dai valori dichiarati nel Modello Redditi 2026 relativo all’anno fiscale 2025:

per l’ Irpef la base di partenza ordinaria è il rigo RN34 (Differenza). Nel caso in cui il contribuente abbia fruito di agevolazioni specifiche che richiedono la neutralizzazione di determinati benefici (es. deduzioni maggiorate per il costo del personale di nuova assunzione o modifiche strutturali previste dalla disciplina tributaria), si fa riferimento al rigo RN61, colonna 4;

la base di partenza ordinaria è il rigo RN34 (Differenza). Nel caso in cui il contribuente abbia fruito di agevolazioni specifiche che richiedono la neutralizzazione di determinati benefici (es. deduzioni maggiorate per il costo del personale di nuova assunzione o modifiche strutturali previste dalla disciplina tributaria), si fa riferimento al rigo RN61, colonna 4; per il regime forfettario il parametro è l’imposta sostitutiva indicata al rigo LM42;

il parametro è l’imposta sostitutiva indicata al rigo LM42; per l’Ires e Irap si considerano le rispettive caselle d’imposta netta dei quadri dedicati.

Sulla base imponibile così individuata si applica la percentuale di acconto (100%), scorporando quanto già versato con la prima rata.

Metodo previsionale

Qualora il contribuente preveda per l’anno d’imposta 2026 un reddito complessivo sensibilmente inferiore rispetto a quello del 2025 (a causa di cessazione di contratti, flessione dei compensi, incremento di oneri deducibili o maggiori detrazioni edilizie), è possibile ridurre o azzerare il versamento di novembre.

Nell’applicazione del previsionale sul 2026 occorre considerare anche le novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 199/2025, che ha ritoccato la curva delle aliquote Irpef riducendo dal 35% al 33% l’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito imponibile (compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro). Tale modifica comporta che, anche a parità di reddito dichiarato tra il 2025 e il 2026, l’imposta lorda attesa risulti inferiore fino a 240 euro, giustificando un ricalcolo al ribasso della seconda rata.

Avvertenza sul rischio sanzioni: il calcolo previsionale richiede prudenza. Qualora a consuntivo (in sede di dichiarazione dei redditi 2027) l’imposta effettiva dovuta risulti superiore a quella stimata, l’acconto versato risulterà insufficiente. Sulla differenza non versata scatterà la sanzione tributaria per carente versamento, accompagnata dagli interessi legali, salvo ricorso tempestivo all’istituto del ravvedimento operoso.

Concordato Preventivo Biennale (CPB) e secondo acconto 2026

L’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, coordinato con le novità apportate dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026, disciplina il calcolo dell’acconto per i soggetti che hanno aderito alla proposta biennale con il Fisco. Nel 2026 si delineano quattro scenari, sintetizzati nella seguente tabella.

Scenario soggettivo Calcolo acconto metodo storico Maggiorazione 30 novembre Riferimento normativo Prima adesione CPB 2026-2027 Imposta calcolata con regole ordinarie su base 2025 Dovuta: +10% sul differenziale reddito; +3% su differenziale IRAP Art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. 13/2024 Rinnovo consecutivo (da 2024-2025 a 2026-2027) Basato su imposta 2025 che recepisce il reddito concordato Non dovuta (esonero espresso) Art. 20, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024 (introdotto da D.Lgs. 148/2026) CPB 2025-2026 (secondo anno) Basato su imposta 2025 che recepisce il reddito concordato Non dovuta Art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 13/2024 Mancato rinnovo CPB (uscita dopo 2024-2025) Basato su imposta 2025 che recepisce il reddito concordato Non dovuta Regole generali di decadenza/scadenza CPB

Nel caso di prima adesione al CPB 2026-2027, la maggiorazione del 10% si applica sulla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e il reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il 2025 (opportunamente rettificato). Analogamente, la maggiorazione del 3% si applica sull’eventuale eccedenza del valore della produzione netta Irap concordata.

Se il contribuente CPB opta per il metodo previsionale nel primo anno di adesione, l’acconto complessivo è parametrato direttamente sull’imposta calcolata sul reddito concordato, scomputando quanto già versato con la prima rata ordinaria.

Modalità di versamento con Modello F24

Per i contribuenti titolari di partita IVA e per coloro che non presentano il modello 730 con sostituto d’imposta, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo principali per la seconda rata o rata unica sono:

Irpef (seconda rata o acconto in unica soluzione), codice 4034 (anno 2026);

(anno 2026); imposta sostitutiva forfettari (seconda rata o acconto unico), codice 1791 (anno 2026);

(anno 2026); cedolare secca sulle locazioni (seconda rata o rata unica), codice 1841 (anno 2026);

(anno 2026); Ires (seconda rata o acconto unico), codice 2002 (anno 2026);

(anno 2026); Irap (seconda rata o acconto unico), codice 3813 (anno 2026);

(anno 2026); Contributi Gestione Separata INPS (Professionisti senza cassa), codici P20 o P10 (anno 2026);

o (anno 2026); Ivie / Ivafe, codici 4045/4048 (anno 2026).

In caso di mancato rispetto del termine del 30 novembre, il contribuente può regolarizzare la violazione applicando il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), versando contestualmente l’imposta, gli interessi legali calcolati a giorni (codice tributo 1989) e la sanzione ridotta rapportata al ritardo (codice tributo 8901 per l’Irpef).