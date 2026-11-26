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ANSA

Convocare all’Agenzia delle Entrate i cittadini che arrivano a 32 anni senza aver mai presentato una dichiarazione dei redditi. È una delle proposte emerse durante la presentazione della XIII indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare, realizzata da Itinerari Previdenziali insieme a Cida e Fondazione Anna Kuliscioff. L’idea nasce per contrastare l’evasione fiscale, il lavoro nero e la mancata dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Non si tratta di una nuova legge né di un controllo automatico già previsto al compimento dei 32 anni, ma di un’ipotesi avanzata per rafforzare le verifiche fiscali.

Controlli fiscali a 32 anni, come funzionerebbe la proposta

L’idea è stata illustrata da Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, durante la presentazione dell’indagine. Il meccanismo prevederebbe la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di convocare chi ha raggiunto i 32 anni senza aver mai presentato una dichiarazione dei redditi. Lo scopo sarebbe verificare la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del contribuente, accertando le ragioni dell’assenza di dichiarazioni. L’iniziativa non introdurrebbe un obbligo di lavorare o di percepire un reddito. Non sono stati ancora indicati i motivi della scelta della soglia dei 32 anni, né il numero di cittadini che potrebbero essere interessati.

Chi non presenta la dichiarazione dei redditi è un evasore?

Non presentare la dichiarazione dei redditi non significa automaticamente evadere le tasse. Esistono situazioni in cui il contribuente è legittimamente esonerato dall’obbligo dichiarativo. È il caso, per esempio, di alcuni lavoratori dipendenti e pensionati che percepiscono redditi già assoggettati alle corrette trattenute fiscali e non hanno ulteriori obblighi. Anche chi non percepisce redditi imponibili può non essere tenuto a presentare la dichiarazione. L’eventuale convocazione servirebbe quindi a distinguere queste situazioni dai casi di lavoro irregolare o redditi non dichiarati.

Evasione fiscale in Italia, i dati

La proposta nasce dai dati contenuti nella XIII indagine di Itinerari Previdenziali, riferiti ai redditi del 2024. Secondo lo studio, il 30,22% dei contribuenti con redditi superiori a 29.000 euro lordi annui sostiene il 78,87% del gettito Irpef. Dall’altra parte, circa 24,8 milioni di cittadini risultano non versanti o contribuiscono in misura molto limitata alle imposte dirette. Il dato comprende anche persone esenti o con imposta azzerata da deduzioni e detrazioni: non identifica quindi 24,8 milioni di evasori fiscali. Secondo i promotori dell’indagine, il lavoro sommerso e la sottodichiarazione dei redditi rappresentano alcune delle criticità da affrontare per migliorare il finanziamento dei servizi pubblici.

Bonus e Isee, proposta una banca dati per verificare le agevolazioni

L’indagine esamina anche l’accesso alle prestazioni assistenziali attraverso l’Isee. Nel 2025 sono stati 10,369 milioni i nuclei familiari che hanno presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’indicatore economico. Le persone interessate dalle agevolazioni sono state oltre 29 milioni. Tra le proposte figura la creazione di una banca dati nazionale dell’assistenza, che raccolga le prestazioni ricevute dai beneficiari. L’idea nasce per facilitare i controlli sull’attribuzione dei contributi pubblici e individuare eventuali incongruenze tra redditi dichiarati e benefici ottenuti.