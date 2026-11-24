Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Inps eroga automaticamente il bonus Rpf, ma se sfori il tetto massimo devi restituire

Un accredito automatico sul conto corrente a novembre, comprensivo di tutti gli arretrati accumulati da gennaio, che però rischia di trasformarsi in un conto da saldare nella primavera del 2027.

È l’effetto del cosiddetto bonus Rpf, la somma aggiuntiva non imponibile introdotta dal taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 20.000 euro, che l’Inps ha iniziato a liquidare proprio in questi giorni dopo il via libera operativo del messaggio 3649.

Cos’è il bonus Rpf e chi lo riceve a novembre

La somma aggiuntiva non imponibile, esente quindi dal prelievo Irpef, spetta a chi nel 2026 percepisce o ha percepito prestazioni a sostegno del reddito pagate direttamente dall’Istituto di previdenza, tra cui Naspi, disoccupazione agricola, cassa integrazione e assegni del Fondo di integrazione salariale.

L’importo viene calcolato in percentuale sul reddito imponibile, rapportato all’intero anno secondo tre fasce progressive:

il 7,1% per chi ha un reddito annuo fino a 8.500 euro;

il 5,3% per la fascia compresa tra 8.501 e 15.000 euro;

il 4,8% per chi si colloca tra 15.001 e 20.000 euro.

Poiché l’erogazione è partita nel mese di novembre, i beneficiari stanno ricevendo in un’unica soluzione anche le quote arretrate maturate dal 1° gennaio 2026, con accrediti che possono raggiungere in media tra 500 e 960 euro.

Perché si rischia di perdere il bonus con il conguaglio del 730

L’Istituto calcola e versa il bonus in automatico, basandosi esclusivamente sugli importi delle indennità di disoccupazione o di integrazione salariale pagate direttamente.

Di conseguenza, chi nel corso del 2026 ha avuto altre fonti di guadagno che gli hanno fatto sforare il tetto massimo di 20.000 euro di reddito annuo corre il rischio concreto di dover restituire l’intera somma a partire dalla primavera del 2027. Questa è una situazione piuttosto comune tra:

i lavoratori che hanno alternato mesi di contratto dipendente a mesi di Naspi, una condizione frequente tra supplenti della scuola, lavoratori stagionali e personale con almeno due Certificazioni Uniche;

i dipendenti che hanno trascorso solo alcune settimane in cassa integrazione pagata direttamente dall’Inps e lavorato a stipendio pieno per il resto dell’anno;

chi ha chiuso un rapporto di lavoro incassando mensilità arretrate, premi o indennità sostitutive delle ferie che alzano l’imponibile complessivo;

i contribuenti che oltre all’indennità Inps possiedono redditi da locazione, collaborazioni occasionali, attività in regime forfettario o altre entrate che fanno superare anche di un solo euro la soglia dei 20.000 euro;

chi ha già ricevuto somme analoghe tramite il datore di lavoro in busta paga.

In sede di dichiarazione dei redditi, una volta sommate tutte le Certificazioni Uniche del 2026, chi oltrepassa il limite perde il diritto al bonus esentasse e subisce il recupero a debito, pur potendo eventualmente rientrare nella fascia dell’ulteriore detrazione Irpef prevista tra 20.001 e 40.000 euro.

Come evitare la restituzione

Proprio per scongiurare l’effetto boomerang dei conguagli primaverili, l’Inps ha inviato una comunicazione preventiva ai potenziali destinatari ricordando la possibilità di bloccare l’erogazione automatica.

Chi prevede di superare la soglia dei 20.000 euro complessivi nel 2026 può accedere entro il 30 novembre 2026 al portale MyInps autenticandosi con Spid, Cie o Cns e selezionare il servizio dedicato alla rinuncia al trattamento integrativo e alla somma aggiuntiva non imponibile bonus Rpf.

Rinunciare in via prudenziale non comporta comunque una perdita definitiva. Se tirando le somme nella dichiarazione dei redditi il totale complessivo dovesse risultare inferiore ai 20.000 euro, l’intero importo spettante verrà recuperato a credito con il 730 della prossima primavera.