Saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 30 giugno, con proroga al 30 luglio: aliquote, soglie di rateizzazione e codici tributo per l'F24

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Si avvicina la scadenza della cedolare secca

Il mese di giugno rappresenta, come di consueto, uno dei periodi più caldi del calendario fiscale italiano. Tra i principali adempimenti che chiamano all’appello i contribuenti, spicca il versamento del saldo relativo all’anno d’imposta 2025 e del primo acconto per il 2026 della cedolare secca. Questa imposta sostitutiva, introdotta per alleggerire e semplificare la tassazione sui redditi da locazione immobiliare ad uso abitativo, richiede estrema precisione: una distrazione sulle date o sulle percentuali di calcolo può tradursi in sanzioni onerose.

Che cos’è la cedolare secca e perché conviene

La cedolare secca è un regime facoltativo che consente ai proprietari di immobili (persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni) di assoggettare il reddito derivante dalla locazione a un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali. Scegliendo questo regime, inoltre, non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente richieste per le registrazioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti d’affitto.

Le aliquote ordinarie in vigore

Il sistema poggia principalmente su tre aliquote:

aliquota ridotta al 10% , una misura agevolata riservata ai contratti a canone concordato (3+2), stipulati sulla base di appositi accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori. Questa aliquota si applica nei Comuni ad alta densità abitativa e in quelli colpiti da calamità naturali;

, una misura agevolata riservata ai contratti a canone concordato (3+2), stipulati sulla base di appositi accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori. Questa aliquota si applica nei Comuni ad alta densità abitativa e in quelli colpiti da calamità naturali; aliquota al 21% che si applica ai contratti di locazione a canone libero (i classici 4+4) e, solo per il primo immobile, ai contratti di locazione breve;

che si applica ai contratti di locazione a canone libero (i classici 4+4) e, solo per il primo immobile, ai contratti di locazione breve; aliquota al 26%, per gli affitti brevi sul secondo immobile.

Il calendario fiscale 2026: scadenze e proroghe

Il meccanismo di pagamento della cedolare secca ricalca perfettamente quello previsto per l’Irpef, strutturandosi in due momenti fondamentali dell’anno: l’inizio dell’estate e la fine dell’autunno.

La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026

Per la generalità dei contribuenti privati (lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti non titolari di partita Iva), la data spartiacque è il 30 giugno 2026. Entro questo termine occorre provvedere al versamento di due importi distinti:

il saldo definitivo per l’anno d’imposta precedente (2025);

per l’anno d’imposta precedente (2025); la prima rata dell’acconto per l’anno in corso (2026), che corrisponde al 40% dell’acconto complessivamente dovuto.

L’opzione del differimento a luglio

Chi non riesce a disporre della liquidità necessaria entro il 30 giugno può beneficiare di una finestra di tolleranza di 30 giorni. È infatti possibile posticipare il pagamento al 30 luglio 2026, ma a una condizione: l’importo originario dovrà essere incrementato di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La scadenza autunnale: 30 novembre 2026

Il cerchio si chiude in autunno. Entro il 30 novembre 2026 deve essere versato il secondo acconto (pari al restante 60% dell’importo totale calcolato). A differenza della prima rata estiva, la rata di novembre non può in alcun modo essere rateizzata e va saldata rigorosamente in un’unica soluzione.

Le regole dell’acconto: quando scatta la rateizzazione?

Non tutti i proprietari di immobili sono tenuti a versare l’acconto in due tranche, poiché l’Agenzia delle Entrate stabilisce precise soglie di sbarramento basate sull’entità economica dell’imposta. La regola cardine stabilisce che l’acconto dovuto per l’anno successivo sia pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Da qui si dipanano tre scenari possibili:

importo inferiore a 51,65 euro , se l’imposta calcolata sul modulo dei redditi dell’anno precedente non supera questa cifra minima, non è dovuto alcun acconto. Il contribuente pagherà direttamente il saldo l’anno successivo;

, se l’imposta calcolata sul modulo dei redditi dell’anno precedente non supera questa cifra minima, non è dovuto alcun acconto. Il contribuente pagherà direttamente il saldo l’anno successivo; importo compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro , in questo range intermedio, l’acconto è dovuto ma non va frazionato. L’intero importo deve essere corrisposto in un’unica soluzione direttamente entro la scadenza del 30 novembre 2026. Nulla è dovuto a giugno.

, in questo range intermedio, l’acconto è dovuto ma non va frazionato. L’intero importo deve essere corrisposto in un’unica soluzione direttamente entro la scadenza del 30 novembre 2026. Nulla è dovuto a giugno. importo superiore a 257,52 euro, che fa scattare l’obbligo di suddivisione in due rate, con la prima (40%) da versare entro il 30 giugno e la seconda (60%) entro il 30 novembre.

Se l’opzione per la cedolare secca viene esercitata per la prima volta nel corso del 2026, non vi è alcuna base imponibile storica di riferimento. Di conseguenza, per il primo anno non si dovranno pagare acconti, e il primo appuntamento con il Fisco slitterà al saldo dell’anno successivo.

Storico o previsionale: quale metodo di calcolo scegliere?

La normativa fiscale italiana concede al contribuente una discreta flessibilità nella determinazione delle somme da versare a titolo di acconto, mettendo a disposizione due strategie alternative.

Il metodo storico (la via più sicura)

Rappresenta l’approccio standard e consiste nel calcolare l’acconto 2026 prendendo come base il 100% dell’imposta sostitutiva liquidata per l’anno precedente (2025). È la scelta ideale per chi ha contratti stabili e continuativi, poiché azzera completamente il rischio di incorrere in errori di calcolo o sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il metodo previsionale (la via della flessibilità)

Se il proprietario sa già con certezza – o ritiene altamente probabile – che i propri redditi da locazione nel 2026 saranno inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente, può optare per il metodo previsionale. Si pensi al caso in cui un contratto d’affitto sia stato disdetto nei primi mesi dell’anno e l’immobile sia rimasto sfitto, oppure all’ipotesi in cui si sia deciso di revocare l’opzione per la cedolare secca tornando alla tassazione Irpef ordinaria.

In questi casi, l’acconto può essere calcolato sulla base dell’imposta che si presume di dover versare per il 2026. Sebbene questa opzione consenta di preservare liquidità nell’immediato, presenta un rischio intrinseco: se a consuntivo (ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel 2027) l’imposta reale dovesse rivelarsi superiore a quella presunta, il Fisco pretenderà la differenza, applicando sanzioni e interessi per l’insufficiente versamento degli acconti.

Istruzioni pratiche per il Modello F24: codici tributo e modalità

Una volta determinati gli importi, il passo finale è l’esecuzione materiale del pagamento, che avviene esclusivamente tramite il Modello F24, compilando la Sezione Erario.

Per evitare che il versamento venga agganciato all’anno d’imposta errato o alla rata sbagliata, l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici specifici.

Codice tributo Significato e utilizzo Periodo di scadenza 1842 Cedolare secca locazioni: saldo Entro il 30 giugno 1840 Cedolare secca locazioni: acconto prima rata (40%) Entro il 30 giugno 1841 Cedolare secca locazioni: acconto seconda rata o unica soluzione (60%) Entro il 30 novembre

Come compilare i campi del modello

Durante la compilazione digitale o cartacea del Modello F24, oltre al codice tributo corretto, è necessario prestare massima attenzione ai seguenti campi: