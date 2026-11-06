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Getty Images/Enel

Dalla lavatrice alla ricarica dell’auto elettrica, spostare alcuni consumi nei momenti più favorevoli della giornata è una vera e propria opportunità di risparmio. È questo il principio cardine della flessibilità energetica, un modello tanto semplice quanto efficace promosso da realtà leader del settore come Enel per gestire con intelligenza l’elettricità e sostenere l’equilibrio della rete elettrica nazionale.

Oggi, per raggiungere una reale efficienza energetica domestica, occorre prestare attenzione alla variabile temporale. Scegliere quando azionare determinati dispositivi fa tutta la differenza.

Cambiare orario, non abitudini

L’energia elettrica alimenta la quotidianità domestica – dai fornelli al riscaldamento, fino ai dispositivi elettronici – ma la richiesta e la disponibilità di corrente fluttuano incessantemente nel corso delle 24 ore.

La flessibilità energetica interviene proprio su questo fronte, incoraggiando a concentrare l’utilizzo degli apparecchi in fasce orarie strategiche, ovvero quando la domanda complessiva si abbassa o la produzione pulita raggiunge il picco.

Basti pensare all’accensione della lavatrice: pianificarla nelle ore centrali della giornata, invece che in quelle serali caratterizzate da un utilizzo domestico simultaneo di massa, apre la strada a importanti benefici economici attraverso offerte e iniziative mirate.

Allo stesso tempo, una distribuzione intelligente dei carichi previene i picchi di domanda, stabilizza la rete e facilita l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il cambiamento parte dagli strumenti già presenti in casa, sfruttandone le funzioni di programmazione di cui dispongono. Lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori e persino i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici si prestano a essere pianificati nelle fasce orarie più convenienti.

Il punto di partenza consiste nel monitorare i propri consumi, individuando gli elettrodomestici più energivori e valutando quali attività possano essere riprogrammate senza alterare la routine familiare. Non si tratta di rinunciare al proprio benessere, bensì di razionalizzare i consumi sfruttando l’energia nelle ore più convenienti.

Dalle abitudini ai vantaggi: le soluzioni Enel

Per aiutarti a sfruttare al meglio le opportunità della flessibilità energetica, Enel propone tre iniziative che ti permettono di risparmiare, conoscere meglio i tuoi consumi e avere più controllo sull’elettricità che utilizzi ogni giorno.

Con Enel Happy Hours, iniziativa del programma fedeltà ENELtiPREMIA, puoi partecipare a missioni che ti invitano a utilizzare gli elettrodomestici in specifiche fasce orarie, se possiedi i requisiti previsti. Raggiungendo l’obiettivo della missione ottieni il reward indicato nella Missione stessa. Ogni missione infatti ti indica chiaramente:

• quanta energia spostare (ad esempio 1 kWh);

• quando consumare di più o di meno;

• il premio che puoi ottenere in bolletta (ad esempio 2 kWh).

Come attivare Happy Hours?

1. Diventa cliente Enel con fornitura luce attiva;

2. Iscriviti al programma fedeltà ENELtiPREMIA;

3. Entra nell’iniziativa Happy Hours.

Mettiti in giorno attraverso le missioni e inizia a godere dei tuoi vantaggi in bolletta.

Con il servizio gratuito Enel Casa, sviluppato in collaborazione con Samsung e riservato ai clienti Enel Luce che acquistano una lavatrice, un’asciugatrice, un frigorifero o un climatizzatore Samsung, è possibile ottenere un pacchetto di kWh associato all’elettrodomestico a prezzo luce 0 € per oltre un anno.

Come attivare Enel Casa?

Semplice bastano pochi passi:

1. Sottoscrivi un’offerta luce e acquista uno o più prodotti Samsung.

2. Registra il tuo elettrodomestico sull’App Smarthings di Samsung.

3. Collega il tuo account Enel Energia all’app SmartThings e segui le indicazioni direttamente in app.

Nuova sezione dedicata alla flessibilità energetica, con informazioni sul suo funzionamento, sulle soluzioni disponibili e le risposte alle domande più frequenti sul sito ufficiale di Enel.