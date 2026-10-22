Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 22 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Cosa è successo nell’estrazione del 20 ottobre?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 20 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (76)
|28 (76)
|84 (67)
|48 (56)
|32 (55)
|Cagliari:
|11 (83)
|61 (61)
|35 (58)
|9 (52)
|84 (50)
|Firenze:
|66 (116)
|18 (60)
|46 (59)
|33 (59)
|12 (54)
|Genova:
|21 (98)
|54 (94)
|3 (68)
|37 (62)
|36 (59)
|Milano:
|26 (59)
|13 (53)
|77 (52)
|73 (50)
|27 (49)
|Napoli:
|17 (76)
|24 (68)
|43 (66)
|51 (60)
|48 (54)
|Palermo:
|16 (73)
|67 (65)
|41 (64)
|54 (56)
|29 (51)
|Roma:
|13 (102)
|24 (68)
|21 (68)
|14 (63)
|33 (61)
|Torino:
|25 (107)
|44 (75)
|19 (64)
|42 (54)
|14 (53)
|Venezia:
|67 (79)
|60 (65)
|55 (64)
|73 (57)
|10 (55)
|Nazionale:
|29 (71)
|4 (55)
|35 (54)
|86 (51)
|24 (50)