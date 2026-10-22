Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 22 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 22 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 22 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Cosa è successo nell’estrazione del 20 ottobre?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 20 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (76) 28 (76) 84 (67) 48 (56) 32 (55)
Cagliari: 11 (83) 61 (61) 35 (58) 9 (52) 84 (50)
Firenze: 66 (116) 18 (60) 46 (59) 33 (59) 12 (54)
Genova: 21 (98) 54 (94) 3 (68) 37 (62) 36 (59)
Milano: 26 (59) 13 (53) 77 (52) 73 (50) 27 (49)
Napoli: 17 (76) 24 (68) 43 (66) 51 (60) 48 (54)
Palermo: 16 (73) 67 (65) 41 (64) 54 (56) 29 (51)
Roma: 13 (102) 24 (68) 21 (68) 14 (63) 33 (61)
Torino: 25 (107) 44 (75) 19 (64) 42 (54) 14 (53)
Venezia: 67 (79) 60 (65) 55 (64) 73 (57) 10 (55)
Nazionale: 29 (71) 4 (55) 35 (54) 86 (51) 24 (50)

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