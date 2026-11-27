Lunedì 30 novembre scadono le rate di rottamazione-quater, riammissione e rottamazione-quinquies: ecco chi ha 5 giorni di tolleranza in più.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il 30 novembre scade il termine per pagare la rata di rottamazione-quater e quinquies

Il 30 novembre 2026 segna una data cruciale sul calendario di chi ha cartelle esattoriali aperte con il Fisco.

In un’unica giornata si sovrappongono infatti tre diversi appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata. Cambiano, però, a seconda della misura sottoscritta, le regole su tolleranza e decadenza.

Le tre rate in scadenza il 30 novembre

Il termine di lunedì 30 novembre coinvolge contemporaneamente tre differenti piani di rientro pensati per cittadini e imprese:

il versamento della terza rata della rottamazione-quinquies, introdotta con la Legge di Bilancio 2026;

il pagamento della quattordicesima rata della rottamazione-quater;

il saldo della sesta rata per i contribuenti riammessi alla rottamazione-quater.

Chi non rispetta le scadenze o le condizioni specifiche di ciascun piano perde lo sconto su sanzioni, interessi e aggio, facendo tornare il debito interamente esigibile, al netto delle somme già versate.

Rottamazione-quater e piani di riammissione

Per chi ha aderito alla rottamazione-quater o ai piani di riammissione, la normativa accorda i consueti 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza ufficiale del 30 novembre. Tenendo conto del fine settimana e dello slittamento al primo giorno lavorativo utile, i versamenti effettuati entro lunedì 7 dicembre sono considerati validi a tutti gli effetti.

Per entrambe queste categorie non è previsto alcun ulteriore margine di errore: basta non pagare anche una sola rata, versare un importo inferiore al dovuto oppure superare il termine del 7 dicembre per decadere immediatamente dal regime di restituzione agevolato.

Cosa cambia per la rottamazione-quinquies

Una disciplina diversa riguarda invece chi ha sottoscritto la rottamazione-quinquies. Per la rata ordinaria del 30 novembre non sono previsti giorni di tolleranza, ma la decadenza dai benefici scatta soltanto al mancato o parziale pagamento di due rate, anche non consecutive.

Fa eccezione il versamento conclusivo del piano di dilazione scelto dal contribuente: il mancato o insufficiente saldo dell’ultima rata fa perdere subito le agevolazioni anche in assenza di ritardi precedenti, ma proprio per questa scadenza finale tornano applicabili i 5 giorni di tolleranza, fissando anche in questo caso il termine ultimo a lunedì 7 dicembre per chi ha scelto il pagamento in tre rate.

Come pagare entro il 7 dicembre senza commettere errori

Per completare il saldo ed evitare sviste dell’ultimo minuto, è necessario utilizzare esclusivamente i moduli di pagamento allegati alla comunicazione delle somme dovute. Chi li avesse smarriti può scaricarne una copia accedendo con Spid, Cie o Cns all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (oppure richiedendone l’invio via email nell’area pubblica del sito).

I pagamenti possono essere effettuati online tramite la piattaforma pagoPA, dall’area riservata del sito, tramite l’app Equiclick oppure con l’home banking. Chi preferisce i canali fisici può recarsi presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, le tabaccherie o le ricevitorie abilitate.

Per chi ha attivato l’addebito diretto in conto corrente, infine, è fondamentale verificare che i fondi siano disponibili già entro la scadenza ordinaria di lunedì 30 novembre (data in cui viene eseguito l’addebito automatico), così da evitare che la banca respinga la richiesta di incasso costringendo a un versamento manuale tramite pagoPA prima della decadenza.