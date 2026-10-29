Oltre al requisito anagrafico ce n’è anche uno economico: avere una pensione fino a 28.000 euro l’anno . La misura è stata presentata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la Manovra.

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Il voucher per over 75 può essere utilizzato per pagare spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale, per l'acquisto di farmaci e per le visite specialistiche.

Rimangono da definire i dettagli: il testo della Manovra, che ora passa all'esame del Parlamento, dovrà chiarire se la soglia dei 28.000 euro annui si riferisce al solo reddito da pensione o al reddito complessivo.

Da chiarire anche la periodicità del contributo, che potrebbe essere una tantum o strutturale.

Va specificato anche il canale di erogazione (eventuale social card, oppure detrazione in dichiarazione dei redditi oppure ancora voucher sul modello del Bonus psicologo e cioè con la domanda da presentare sul sito dell'Inps).

Durante la preparazione della Manovra, Forza Italia aveva indicato una serie di possibili spese finanziabili tramite social card, come visite dentistiche, dentiere, protesi, esami specialistici, assistenza infermieristica a domicilio, ticket sanitari ed altro ancora. Si vedrà in futuro quali saranno le spese coperte dal bonus over 75.

Il commento

Questo il commento della premier Giorgia Meloni sul bonus di 300 euro per gli over 75:

Sono un aiuto concreto, ma sono anche un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli. Chiaramente anche queste sono risorse per la sanità. Quindi tra i 3,4 miliardi di euro che mettiamo nel fondo sanitario nazionale e il miliardo e sei che costa questa misura, parliamo di 5 miliardi di euro in questa Manovra spesi per la salute dei cittadini.

Secondo Tajani, che ha spinto per l'approvazione della misura, il bonus da 300 euro per pensionati over 75 è

un modo di fatto per rendere migliore la vita di una persona che ha i capelli bianchi.

Ora la misura passa all'esame di Camera e Senato, dove potrebbero arrivare emendamenti con correzioni e modifiche.

Forza Italia e la salute degli anziani

L'attenzione per la salute degli anziani è uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia. Si ricorda infatti che già quasi 25 anni fa Silvio Berlusconi proponeva un progetto di odontoiatria sociale per donare una dentiera a 800 mila anziani poveri. Allora il ministro della Salute era Girolamo Sirchia, (quello che introdusse la legge anti-fumo nei locali pubblici). Il programma, poi, venne realizzato solo parzialmente tramite una sperimentazione su base regionale. La proposta venne poi ripresa più volte negli anni, sia su base nazionale che regionale. Fra gli ultimi, la riprese nel 2024 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Quest'anno la difficoltà nel trovare le coperture ha costretto Tajani a rivedere al ribasso le sue ambizioni: all'ultimo Forum salute e innovazione, il ministro pensava a un voucher sui 300-400 euro per sostenere spese come quelle per le dentiere e l'assistenza a domicilio. Alla fine, causa coperta corta, il Governo è stato costretto a optare per l'importo minore.