Bonus 300 euro over 75 in Manovra, chi può richiederlo e quali spese sanitarie si possono pagare

Il voucher previsto dalla Manovra 2027 è destinato agli over 75 con una pensione fino a 28.000 euro annui. Restano da definire i dettagli

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

3 min di lettura

Bonus 300 euro over 75 in Manovra, chi può richiederlo e quali spese sanitarie si possono pagare
ANSA
Bonus anziani da 300 euro nella Manovra 2027.

La Manovra 2027 ha introdotto un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75, valido per determinate spese sanitarie.

Oltre al requisito anagrafico ce n’è anche uno economico: avere una pensione fino a 28.000 euro l’anno. La misura è stata presentata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la Manovra.

Bonus 300 euro over 75

La platea di beneficiari ammonta a 5,5 milioni di persone e il costo complessivo del provvedimento ammonta a 1,6 miliardi di euro.

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