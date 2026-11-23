Il Governo prepara un piano triennale contro l'evasione fiscale, con controlli mirati sulle attività digitali, le partite Iva apri e chiudi e i crediti d'imposta

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ANSA Il Governo prepara un piano triennale contro l'evasione fiscale, con controlli mirati sulle attività digitali, le partite Iva apri e chiudi e i crediti d'imposta

Il Fisco prepara nuovi controlli su criptovalute, commercio online, partite Iva e crediti d’imposta. Il Governo ha individuato i settori sui quali concentrare le verifiche fiscali nel triennio 2027-2029, con l’obiettivo di contrastare l’evasione attraverso un maggiore utilizzo delle banche dati e degli strumenti di analisi del rischio. Le priorità sono contenute nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Tra le attività maggiormente monitorate figurano anche gli affitti brevi e le operazioni commerciali con Paesi esterni all’Unione europea.

Controlli fiscali 2027-2029, quanto vale l’evasione in Italia

Secondo la Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2026, nel 2023 il tax gap tributario italiano è stato stimato tra 98,7 e 100,1 miliardi di euro. Il tax gap rappresenta la differenza tra le imposte che dovrebbero essere versate e quelle effettivamente incassate dallo Stato. Considerando anche i contributi previdenziali e assistenziali, il divario complessivo sale a una cifra compresa tra 107,9 e 112,8 miliardi di euro. Nel 2025, invece, le attività di recupero hanno consentito all’Agenzia delle Entrate di incassare 29 miliardi di euro. Il risultato complessivo, considerando anche l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per altri enti, ha raggiunto 36,2 miliardi di euro, l’8,4% in più rispetto al 2024.

Criptovalute, più verifiche su investimenti e redditi non dichiarati

Una delle principali priorità riguarda le criptoattività, come Bitcoin e le altre valute digitali. Il Fisco intensificherà i controlli sui contribuenti che non dichiarano correttamente le criptovalute possedute e gli eventuali redditi imponibili. Le verifiche riguarderanno anche gli operatori professionali del settore, attraverso l’analisi dei flussi finanziari e delle operazioni considerate anomale. L’amministrazione finanziaria punta a migliorare gli strumenti tecnologici per individuare attività e patrimoni non dichiarati. Per i contribuenti sarà importante verificare gli obblighi di monitoraggio fiscale e la corretta indicazione delle plusvalenze, secondo le regole applicabili al periodo d’imposta.

E-commerce, controlli su vendite online e importazioni

Un altro settore interessato è quello del commercio elettronico. Le verifiche si concentreranno soprattutto sulle importazioni da Paesi extra-Ue, con particolare attenzione al pagamento dell’Iva e dei dazi doganali. Tra le irregolarità ricercate figurano la sottofatturazione delle merci e le dichiarazioni di valore non corrispondenti agli importi effettivi. I controlli potranno riguardare anche le attività che vendono abitualmente beni e servizi online senza dichiarare correttamente i ricavi. L’obiettivo è utilizzare le informazioni disponibili per individuare operazioni commerciali incompatibili con quanto dichiarato dai contribuenti.

Partite Iva apri e chiudi, cosa rischiano le attività irregolari

Il piano prevede controlli rafforzati sulle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, utilizzate per svolgere attività economiche per periodi brevi e poi cessare senza versare le imposte dovute. Il fenomeno riguarda soprattutto posizioni fiscali intestate a soggetti che non dispongono di una reale struttura imprenditoriale. L’Agenzia delle Entrate potenzierà le verifiche durante l’apertura e la riattivazione delle partite Iva considerate a rischio. Saranno inoltre rafforzate le procedure di cessazione d’ufficio per le posizioni caratterizzate da anomalie. La semplice chiusura di una partita Iva dopo un periodo breve non costituisce, da sola, un’irregolarità.

Superbonus e bonus edilizi, nuove verifiche sui crediti d’imposta

I controlli interesseranno anche i crediti fiscali derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle compensazioni utilizzate per pagare imposte e contributi, alle richieste di rimborso e alle operazioni effettuate tramite modello F24. L’amministrazione finanziaria intende individuare i crediti inesistenti o non spettanti prima che vengano utilizzati per ridurre i debiti fiscali. Le verifiche potranno quindi riguardare anche le operazioni nelle quali un credito viene impiegato per estinguere debiti tributari di altri soggetti.

Affitti brevi, verifiche incrociate con il codice CIN

Anche le locazioni turistiche saranno interessate da controlli più approfonditi. Dal 2026 gli operatori del Fisco possono utilizzare le informazioni contenute nella Banca dati delle strutture ricettive, che comprende gli immobili destinati agli affitti brevi. Il sistema raccoglie anche i Codici identificativi nazionali, o CIN, associati alle strutture. L’incrocio di queste informazioni con le altre banche dati fiscali permette di individuare eventuali incongruenze tra immobili utilizzati per le locazioni e redditi dichiarati. Le verifiche potranno riguardare sia la regolarità dell’attività ricettiva sia gli obblighi fiscali collegati ai canoni percepiti.