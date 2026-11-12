Un solo modello nazionale per comunicare l'avvio di un affitto breve: Regioni e Comuni hanno 45 e 60 giorni per adeguarsi. Chi deve usarlo

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Arriva il modulo unico per gli affitti brevi

Il panorama delle locazioni turistiche attraversa un riassetto decisivo, pensato per mettere ordine in un settore a lungo segnato da una pesante frammentazione burocratica. A tracciare la nuova rotta è l’accordo sancito nella seduta del 1° ottobre dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali. L’intesa dà il via libera formale all’adozione dello schema standard per la Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica nel comparto del turismo, accompagnato dall’aggiornamento del modello destinato all’esercizio del commercio all’ingrosso per i settori commercio e artigianato. Entrambi i testi nascono dal lavoro svolto all’interno del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, con lo scopo di superare le disparità procedurali che finora hanno complicato i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

L’accordo introduce così in tutta Italia il modulo unico per gli affitti brevi, uno strumento concepito per rimpiazzare la miriade di schede, formati e procedure locali che variavano da territorio a territorio. La misura tocca da vicino chi concede alloggi a viaggiatori e turisti, definendo con esattezza le scadenze concesse a Regioni e municipi per adeguarsi, il perimetro dei soggetti abilitati all’utilizzo, le asseverazioni obbligatorie sulla sicurezza e il raccordo operativo con il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Modulo unico per gli affitti brevi: addio alla frammentazione locale

Fino all’approvazione di questa intesa, il quadro amministrativo italiano è stato caratterizzato da una marcata disomogeneità. Ogni singola Regione e ciascun Comune hanno gestito la segnalazione di inizio attività adottando procedure autonome e modelli personalizzati. Questa situazione ha costretto i locatori a confrontarsi con adempimenti differenti a seconda della collocazione geografica del proprio immobile, alimentando incertezze applicative e rallentando i tempi di avvio delle locazioni.

L’accordo del 1° ottobre raggiunto in Conferenza Unificata cancella alla radice questa frammentazione, istituendo un modello standardizzato per gli affitti brevi che risulterà identico su tutto il territorio nazionale. La novità, elaborata nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, fissa una base comune di informazioni e adempimenti validi ovunque, impedendo il proliferare di modulistiche eterogenee a livello municipale o provinciale.

La tabella di marcia: 45 giorni per le Regioni e 60 giorni per i Comuni

Il passaggio al modello unico non avviene in modo istantaneo, ma è regolato da una precisa tempistica di recepimento pensata per dare modo agli enti locali di allineare i rispettivi sistemi informatici e amministrativi. L’intesa siglata tra Governo, Regioni ed Enti locali stabilisce due scadenze precise:

le Regioni avranno 45 giorni di tempo per recepire l’accordo e adeguare la propria disciplina territoriale;

i Comuni avranno 60 giorni di tempo per integrare la modulistica unificata sui propri portali e metterla a disposizione dei cittadini.

Questa scansione temporale consente alle amministrazioni di aggiornare i canali telematici di ricezione delle istanze, garantendo un passaggio ordinato dal vecchio assetto parcellizzato al nuovo sistema standard.

Chi può usare il nuovo modello: il confine della gestione non imprenditoriale

Un elemento chiarito dall’accordo riguarda la platea a cui è riservata la nuova procedura. Il modulo unico per gli affitti brevi non è destinato a qualsiasi tipologia di operatore turistico, ma è riservato esclusivamente alle locazioni brevi o turistiche a carattere non imprenditoriale.

Si tratta, nello specifico, dei contratti di durata inferiore a 30 giorni gestiti direttamente da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa. Rientrano in questo ambito i proprietari privati che affittano temporaneamente la propria seconda casa, un appartamento per le vacanze o una stanza per brevi soggiorni. Chi invece svolge l’attività in forma d’impresa o con modalità professionali resta escluso dall’utilizzo di questa modulistica semplificata, dovendo continuare a fare riferimento ai canali e agli adempimenti previsti per le attività commerciali.

Cosa si dichiara nel nuovo modulo: dati anagrafici, immobile e CIN

L’obiettivo dichiarato della nuova modulistica è contrastare l’abusivismo nel comparto dell’accoglienza. All’interno del documento il proprietario o l’eventuale intermediario incaricato deve inserire una serie dettagliata di informazioni per rendere l’attività trasparente e tracciabile fin dal primo giorno:

dati anagrafici: le generalità complete del dichiarante o dell’intermediario che gestisce la locazione;

dati identificativi dell’immobile: l’indirizzo esatto dell’alloggio, i dati catastali completi, il numero complessivo dei posti letto disponibili e il titolo di disponibilità del bene (ossia la titolarità della proprietà o altro titolo giuridico che ne legittima l’utilizzo);

codici identificativi: all’interno della comunicazione va inserito il Codice Identificativo Nazionale (CIN) oppure il codice regionale (CIR), qualora siano già stati attribuiti all’unità immobiliare.

L’inserimento obbligatorio di questi elementi rende la comunicazione un punto di snodo fondamentale per mappare in maniera accurata gli alloggi destinati al turismo su scala nazionale.

Sicurezza dell’alloggio: estintori, rilevatori di gas e segnaletica

Un aspetto centrale della comunicazione riguarda le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità da parte di chi richiede l’avvio dell’attività. Il locatore deve attestare formalmente il rispetto delle norme in materia di sicurezza, agibilità e conformità urbanistica dell’alloggio.

In passato la sicurezza negli appartamenti adibiti ad affitto breve costituiva una zona grigia priva di prescrizioni univoche. Oggi, nel momento in cui si trasmette la comunicazione e si provvede agli adempimenti per il CIN, l’immobile deve rispettare standard precisi e verificabili. Nel modulo il proprietario dichiara che l’alloggio è provvisto di:

estintori portatili, dispositivi conformi alle prescrizioni vigenti e sottoposti a periodica revisione;

rilevatori di gas e di monossido di carbonio, apparecchiature obbligatorie per prevenire fughe accidentali e pericoli legati a impianti di riscaldamento o piani cottura;

segnaletica di emergenza, cartelli e indicazioni chiare esposte nell’immobile per informare gli ospiti sui comportamenti da adottare in caso di evacuazione o incendi.

L’asseverazione di questi requisiti trasforma la sicurezza degli ospiti in un elemento imprescindibile per poter accogliere legalmente i turisti.

La comunicazione non sana gli abusi edilizi

Un chiarimento di assoluta importanza riguarda la portata amministrativa della segnalazione. Il modulo unico per gli affitti brevi serve a garantire che la comunicazione amministrativa verso gli enti pubblici sia standardizzata e uniforme ovunque. Tuttavia, la sua presentazione non sostituisce in alcun modo i titoli edilizi e non sana la situazione materiale dell’immobile.

Se un’abitazione presenta abusi edilizi preesistenti o non rispetta i vincoli urbanistici imposti dal Comune, l’invio del modulo unificato non cancella né regolarizza le mancanze. La conformità urbanistica ed edilizia resta un presupposto fondamentale: chi dichiara il falso o avvia la locazione in una struttura con irregolarità palesi rimane pienamente perseguibile sul piano amministrativo ed edilizio.

I vantaggi per i turisti e lo stop agli annunci irregolari online

Sebbene il nuovo modello nazionale abbia un impatto diretto sull’operatività dei proprietari, gli effetti della riforma si riflettono in modo positivo anche sui viaggiatori, traducendosi in una maggiore sicurezza e in una trasparenza tangibile.

L’incrocio tra la comunicazione standardizzata, i dati catastali e l’attribuzione del codice identificativo crea un sistema di controllo capace di arginare l’abusivismo. I controlli incrociati sui dati degli immobili portano ad avere annunci costantemente verificati sulle principali piattaforme di prenotazione online. Portali come Airbnb e Booking, infatti, non possono pubblicare inserzioni per appartamenti sprovvisti di CIN valido.

Per i turisti, questo meccanismo garantisce che l’alloggio prenotato corrisponda a un’abitazione reale, regolarmente censita e provvista dei dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge, offrendo tutele certe sia a chi viaggia sia a chi opera sul mercato nel pieno rispetto delle regole.