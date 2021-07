Canone Rai, si va verso l’addio all’addebito in bolletta

Il canone Rai uscirà dalla bolletta elettrica . Si tratta di una decisione che rientra nell’ambito degli impegni presi dal Governo italiano con l’Unione Europea nel Pnrr , dove è stata messa nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia ”.

Il canone Rai, 90 euro in bolletta suddivisi per 10 mesi, è una di quelle.

Canone Rai in bolletta con Renzi

Oggi il canone Rai pesa 9 euro al mese per 10 mesi sui conti dell’elettricità. Prima della riforma, costava agli italiani 113 euro all’anno. La proposta di inserirlo nella bolletta elettrica era stata voluta dal governo Renzi nel 2015 attraverso la legge di Stabilità per fermare l’evasione dell’imposta per la tv pubblica, che allora in pochi pagavano davvero.

L’obbligo mediante addebito sulle fatture emesse dalle società elettriche ha permesso sì di sconfiggere l'evasione che storicamente affliggeva il canone della tv pubblica, ma ha gonfiato le bollette, facendole apparire più care di quanto non fossero davvero, motivo per il quale l’Ue ha più volte criticato l’Italia. Il governo Draghi ha deciso così di smontare la riforma di Renzi, con ogni probabilità tornando al passato.

Canone Rai, perché uscirà dalla bolletta

Il governo italiano ha preso formalmente l’impegno con l’Unione europea di tagliare dai conti dell’energia gli oneri impropri e quindi di cancellare il pagamento diretto in bolletta del canone Rai. Come riporta Il Messaggero, lo ha fatto attraverso il Pnrr legato al Recovery Fund, dove si promette la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità, di "raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia". E quindi del balzello sulla tv, che pesa 9 euro al mese per 10 mesi sui conti dell'elettricità.