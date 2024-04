Innovazione ed eccellenza nel mondo legale

Fonte: Cassiani Lex & Associates Avv. Alessandro Cassiani

Nel vasto panorama della consulenza legale e fiscale, spicca Cassiani Lex & Associates, una giovane e dinamica start-up nel campo del diritto, con una visione audace e un approccio innovativo. Guidato dalla mente creativa e competente di Alessandro Cassiani, il fondatore e responsabile del Dipartimento di diritto amministrativo, diritto civile, responsabilità medica, contrattualistica, Cassiani Lex si pone come punto di riferimento per chi cerca soluzioni legali all’avanguardia.

Alessandro Cassiani: un leader nella giustizia e nella conoscenza

La figura di Alessandro Cassiani, laureato con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma, incarna la passione e la competenza che caratterizzano Cassiani Lex & Associates. Docente in istituti giuridici di prestigio e redattore di produzioni scientifiche, Cassiani è autore di numerose pubblicazioni e relatore in convegni e seminari nazionali, consolidando la sua posizione come esperto nei settori di diritto amministrativo, diritto civile, responsabilità medica e contrattualistica.

Membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma e iscritto nell’Albo dei Patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, Cassiani non solo porta avanti la sua pratica legale con integrità e dedizione, ma contribuisce attivamente alla formazione e all’aggiornamento della comunità giuridica.

Una Start-Up legale con una visione integrata

Cassiani Lex & Associates offre servizi legali integrati e specializzati in diverse aree, abbracciando il futuro della consulenza legale. Con oltre 10 professionisti altamente qualificati, lo studio è presente in quasi tutti i fori italiani, garantendo una copertura nazionale per i suoi clienti.

I servizi offerti da Cassiani Lex & Associates comprendono:

Diritto Societario: Assistenza in operazioni societarie, fusione e acquisizione. Diritto della Proprietà Intellettuale: Protezione e gestione di proprietà intellettuale e brevetti. Responsabilità Medica: Consulenza legale in materia di responsabilità medica. A.D.R (Alternative Dispute Resolution): Risoluzione alternativa delle controversie. Diritto Penale: Assistenza legale in procedimenti penali. Consulenza per un Sistema di Whistleblowing: Implementazione di sistemi di segnalazione interna. Tutela del Credito: Soluzioni per la gestione e il recupero di crediti, anche non performing. Servizi di M&A e Ristrutturazioni: Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione, ristrutturazioni aziendali. Diritto del Lavoro: Consulenza in materia di diritto del lavoro. Project Risk: Gestione del rischio aziendale nei progetti. Diritto Doganale: Consulenza legale in materia di diritto doganale. Diritto Industriale: Tutela dei diritti legati all’industria e alla proprietà industriale. Privacy Compliance: Conformità alle normative sulla privacy. Anticorruzione e Trasparenza: Consulenza per la prevenzione di corruzione e promozione della trasparenza. Diritto Amministrativo, Tributario e Civile: Servizi legali specializzati in diverse aree. Modelli Organizzativi 231/01 e Internal Control System: Implementazione di modelli organizzativi e sistemi di controllo interno. Servizi alla PA: Consulenza legale per le Pubbliche Amministrazioni.

Cassiani Lex & Associates si pone come un partner strategico per le aziende, fornendo soluzioni legali su misura e integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. Con una forte presenza nazionale e una leadership illuminata come quella di Alessandro Cassiani, lo studio si distingue per l’eccellenza nella consulenza legale e fiscale, abbracciando con passione le sfide del futuro. Per ulteriori informazioni e per contattare lo studio, visita il sito ufficiale cassianilex.com.