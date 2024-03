Procedure civili: quando occorre farsi rappresentare da un avvocato?

Fonte: najkhetsamtip

Gli avvocati esperti nelle procedure legali sanno come navigare nel sistema giudiziario. Non solo per una migliore comprensione delle norme ma soprattutto per veder rispettati i propri diritti! La presenza di un avvocato affidabile è un aspetto particolarmente importante quando si affrontano controversie legali che implicano la presentazione di documentazione legale o se occorre comparire in tribunale. Un avvocato infatti può aiutare a valutare i rischi associati a una determinata azione legale e lavorare per minimizzarli.

Abbiamo chiesto all’Avvocato Bonvicini, dello Studio Legale Bonvicini di Verona, quali sono i campi legali in cui è richiesta la presenta di un avvocato competente e ne abbiamo portato alla luce diversi ambiti. Consulenze di cui lui stesso si occupa:

Diritto di famiglia: separazioni e divorzi, modifica assegno mantenimento, visite ai minori, alimenti, adozioni e affidamento, interdizioni, inabilitazioni, amministrazione di sostegno, diritto minorile, patria potestà, azioni di disconoscimento della paternità, tutore e curatore.

Risarcimento danni: infortunistica stradale, risarcimento danno materiale, fisico e morale – responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale; danni alla personale e alla salute, danni da vacanza rovinata; polizze infortuni, immissioni, inquinamento acustico, danni da cose in custodia.

Condominio e proprietà: impugnazione delibere, rapporti di vicinato, usufrutto, uso e abitazione, servitù, azioni a difesa della proprietà e del possesso.

Successioni e donazioni: dichiarazione di successione, redazione testamenti, azioni in difesa dell’eredità, quota legittima e disponibile.

Locazioni: redazione di contratti di locazione, sia ad uso commerciale che ad uso abitativo; assistenza giudiziaria nelle procedure di sfratto per morosità o finita locazione inclusa l’esecuzione dello sfratto, recupero dei crediti nascenti, quali ad es. canoni scaduti, spese condominiali e oneri accessori.

Recupero crediti:giudiziale e stragiudiziale e riabilitazione protesti procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

Lavoro e previdenza: impiego pubblico e privato, licenziamenti, infortuni sul lavoro, adeguamento della retribuzione, dimensionamento, mobbing.

Diritto dei consumatori: TV e telefonia, elettricità e gas; contratti conclusi fuori dai locali commerciali, garanzia vizi e difformità, danno da prodotto, salute, pubblicità ingannevole, scuola, trasporti, difetti beni acquistati, viaggi e turismo, assicurazioni, banche, class action.

Procedure concorsuali: fallimenti, concordati.

Iscrizioni/trascrizioni: redazione nota di trascrizione/iscrizione presso la Conservatoria RR.II.

Redazione contratti: redazione condizioni contrattuali, assistenza alla stipula.

In più lo Studio Legale Bonvicini si occupa anche di: redigere statuti società, associazioni, fondazioni. Offrire assistenza nelle procedure di arbitrato e conciliazione, come anche assistenza nelle procedure di mediazione civile. Tutela i clienti in casi che riguardano la responsabilità medica e professionale. E infine di diritto informatico ed e-commerce.

L’Avvocato Bonvicini mette in campo la sua esperienza e professionalità per fornire assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia attraverso i consueti canali che tramite i sempre più attuali servizi di consulenza legale online, tutto nel pieno rispetto delle norme contenute nel codice deontologico forense. Laureato nel 1995 a Bologna presso l’Università Alma Mater Studiorum, ha superato l’esame di avvocato nel 2000 e nel 2001 ha aperto il suo studio in centro a Verona e da allora è in questa sede. È iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ove ha sede il proprio studio, nello Stradone Porta Palio n. 8. Ed inoltre è iscritto negli elenchi del Gratuito Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed anche ai Patrocinanti della corte di Cassazione. Il servizio online e la collaborazione con colleghi in tutto il paese consentono di agire e resistere in giudizio presso i tribunali e le corti d’appello di qualsiasi area geografica d’Italia (soprattutto ambito civile, in particolare infortunistica e diritto di famiglia).

L’attività professionale è rivolta a privati ed imprese. Se vuoi conoscere di più su come accedere alla consulenza visita il sito dello Studio Legale Bonvicini.