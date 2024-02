Transizione ecologica: 8 buoni motivi per rivolgersi all’avvocato

Abbiamo raggiunto la “Silvano Sacchi & Associati Società tra Avvocati S.r.l.” di Bolgare, in provincia di Bergamo, per fare il punto della situazione sulle nuove normative e sugli adeguamenti in materia di responsabilità sociale, ambientale e di governance a cui le imprese dell’Unione Europea dovranno adempiere per contribuire al raggiungimento del «green deal europeo», evitando possibili sanzioni dovute al mancato rispetto del quadro normativo generale o al fraintendimento di alcuni passaggi cruciali.

L’Unione Europea, tramite le nuove disposizioni in materia di sostenibilità, mira infatti a costruire una società giusta, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in grado, entro il 2050, di non generare emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sia dissociata dall’uso di energia proveniente da fonti di carbone.

Il primo step? Ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio.

All’interno di questo scenario, il quadro normativo che regolamenta l’azione delle imprese pone particolare attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Intervenendo sulla direttiva Accounting (Direttiva 2013/34/EU), la Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/EU, “NFRD”) ha introdotto come requisito per alcune tipologie di società l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario.

Attualmente il documento di relazione ha a che fare con quattro tematiche principali:

Impatti ambientali;

Problematiche di tipo sociale e riguardanti i dipendenti;

Rispetto dei diritti umani;

Corruzione e riciclaggio.

Il quadro normativo prevede una scadenza temporale calibrata sulla dimensione di impresa. Ecco le tappe:

Dal 1° gennaio 2024:

Entra in vigore per le grandi imprese l’obbligo di osservare le nuove regole di rendicontazione sociale, ambientale e di governance. La differenza, rispetto a oggi, è che le aziende dovranno seguire un protocollo di criteri uniforme, condiviso, standardizzato che consentirà un confronto e una valutazione oggettiva fra aziende lungo la scala di valore del livello di sostenibilità

Dal 1° gennaio 2025:

Avranno l’obbligo di osservare le nuove regole di rendicontazione sociale, ambientale e di governance tutte le grandi imprese non attualmente soggette alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Dal 1° gennaio 2026:

Scatterà l’obbligo di osservare le nuove regole di rendicontazione sociale, ambientale e di governance per le piccole e medie imprese quotate. Ma anche per banche ed enti creditizi, imprese di assicurazione.

Presentare tutte le documentazioni in maniera esaustiva e corretta può essere un’impresa davvero ardua. La complessità delle nuove regole, la necessità di conformità legale e la gestione dei rischi associati potrebbero rendere opportuno coinvolgere un avvocato per garantire che l’azienda si attenga correttamente alle nuove disposizioni normative.

