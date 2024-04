Il vantaggio della consulenza legale online

Fonte: freepik Studio legale

La consulenza legale online può essere molto vantaggiosa rispetto alla modalità tradizionale in quanto permette un’accessibilità più agile ai servizi e agli avvocati che, a loro volta, possono essere a disposizione da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di spostamenti fisici o di fissare appuntamenti in ufficio.

Abbiamo parlato di consulenza legale online con l’Avvocato Bonvicini, dello Studio Legale Bonvicini di Verona che, oltre alla forma tradizionale, offre il consulto professionale telematico così da mettersi a disposizione di chi ne avesse bisogno su tutto il territorio nazionale.

Come funziona la consulenza legale online dello Studio Legale Bonvicini?

L’Avvocato Bonvicini mette in campo la sua esperienza e professionalità per offrire assistenza legale completa a clienti privati e aziende. Oltre alla classica consulenza effettuata presso lo studio di Verona, propone anche una forma innovativa di consulenza legale online, che consente di avere l’assistenza professionale in qualsiasi parte d’Italia, attraverso la redazione di un parere legale scritto, in risposta a precisi quesiti formulati dal cliente, nelle materie delle aree di competenza.

Nella consulenza legale online proposta dallo Studio Legale Bonvicini, si analizza la questione prospettata e gli eventuali problemi correlati, con riferimento alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali più recenti, prospettando al cliente le migliori possibilità di risoluzione del quesito, valutando attentamente la possibilità di intraprendere una causa e/o di risolvere stragiudizialmente la controversia.

Questa forma di consulenza può essere richiesta direttamente sul sito dello Studio Legale Bonvicini ed entro le 24 ore dall’invio del modulo, verrà recapitato attraverso posta elettronica il preventivo gratuito e non vincolante in cui verranno prospettate le diverse forme di consulenza di cui si può usufruire. Tutte le comunicazioni avvocato/cliente verranno effettuate attraverso l’utilizzo della posta elettronica, salvo diverse intese.

