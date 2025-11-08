Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Dal 9 al 16 novembre l’Inalpi Arena di Torino ospita le Atp Finals 2025, il torneo che riunisce gli otto migliori tennisti del mondo e che chiude la stagione del grande tennis. Dopo il trionfo di Jannik Sinner nel 2024, l’altoatesino torna da campione in carica e punta a confermarsi davanti al pubblico italiano. Il suo cammino passerà dal Gruppo Bjorn Borg, dove affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

Nel Gruppo Jimmy Connors, invece, sono inseriti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. La competizione sarà altissima, con in palio non solo il titolo ma anche la possibilità di chiudere l’anno al primo posto del ranking mondiale.

Un montepremi da record

Le Atp Finals di Torino 2025 stabiliscono un nuovo primato economico. Il montepremi complessivo ammonta a circa 14,6 milioni di euro (pari a 15,5 milioni di dollari). Mai prima d’ora il torneo di fine stagione aveva messo in palio cifre così alte.

Il campione imbattuto, cioè il giocatore capace di vincere tutte le partite del girone, la semifinale e la finale, potrà incassare oltre 4,7 milioni di euro (5.071.000 dollari). Si tratta del premio più alto mai assegnato nella storia del tennis professionistico maschile per un singolo torneo.

Nel 2024, Jannik Sinner aveva già stabilito un record guadagnando 4,88 milioni di dollari, ma la nuova edizione porta il livello ancora più in alto con un incremento del 3,9%. Ogni fase del torneo ha un valore economico crescente, e già la sola partecipazione garantisce cifre di rilievo.

Quanto guadagnano i tennisti

Le cifre distribuite nelle diverse fasi del torneo sono proporzionate al prestigio dell’evento. La sola presenza tra i migliori otto del mondo vale circa 305.000 euro (331.000 dollari). Ogni vittoria nella fase a gironi aggiunge oltre 365.000 euro (396.500 dollari) al bottino del giocatore.

Chi raggiunge le semifinali e vince l’incontro riceverà circa 1,09 milioni di euro (1.183.500 dollari). Il successo in finale, invece, vale 2,18 milioni di euro (2.367.000 dollari). Anche chi non scende mai in campo ma rimane come riserva percepirà circa 143.000 euro (155.000 dollari).

Prize Money Singolare – ATP Finals 2025 Voce Importo (USD) Importo (EUR ~) Alternate (Riserva) $155,000 €142,600 Partecipazione $331,000 €304,520 Vittoria singola partita (Round Robin) $396,500 €364,780 Vittoria in semifinale $1,183,500 €1,088,820 Vittoria in finale $2,367,000 €2,177,640 Campione imbattuto (cumulativo) $5,071,000 €4,665,320

Il meccanismo premia la continuità: più vittorie si ottengono nel girone, maggiore sarà il guadagno finale. Nel 2024 Sinner aveva vinto tutte le partite, centrando così il massimo possibile del montepremi. Oggi è l’attuale numero uno al mondo e punta nuovamente al bis.

Il montepremi del doppio

Anche i tornei di doppio presentano cifre importanti, sebbene inferiori rispetto al singolare. Il montepremi complessivo per le coppie è di circa 870.000 euro (959.300 dollari) per la coppia imbattuta.

Prize Money Doppio (per coppia) – ATP Finals 2025 Voce Importo (USD) Importo (EUR ~) Alternate (Riserva) $51,700 €47,564 Partecipazione $134,200 €123,464 Vittoria singola partita (Round Robin) $96,600 €88,872 Vittoria in semifinale $178,500 €164,220 Vittoria in finale $356,800 €328,256 Campioni imbattuti (cumulativo) $959,300 €882,556

Le Atp Finals rappresentano uno degli appuntamenti sportivi più redditizi dell’anno, non solo per i premi in denaro ma anche per l’impatto economico sull’intero territorio. Secondo le stime dell’organizzazione, Torino accoglierà oltre 150.000 spettatori durante la settimana del torneo, con ricadute significative su alberghi, ristoranti e servizi turistici. I biglietti della manifestazione sono stati acquistati con largo anticipo dai tanti appassionati di tennis che sperano di vedere l’ennesimo scontro tra Sinner e Alcaraz.