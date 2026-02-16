Quanto vale la vittoria dell'ATP 500 di Doha, quali cifre sono state guadagnate da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e il montepremi

IPA Il montepremi dell'ATP Doha 500 e gli ingaggi di Sinner e Alcaraz

L’ATP 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio, parte con un tabellone di alto profilo: sono annunciati i primi due giocatori del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, insieme ad altri nomi di prima fascia. L’evento rientra in una strategia più ampia di investimenti sportivi del Qatar e, negli ultimi anni, ha visto crescere peso e risorse: nel 2025 è salito di categoria e di montepremi

Il montepremi dell’ATP 500 di Doha 2026

Il vincitore del torneo ATP 500 di Doha incassa oltre mezzo milione di dollari, con premi a scalare per ogni turno. Il titolo assegna anche 500 punti per il ranking. Secondo la ripartizione indicata per l’edizione 2026, i premi in denaro sono:

Primo turno 20.300 €;

Secondo turno 38.000 €;

Quarti di finale 71.400 €;

Semifinale 139.800 €;

Finale 262.300 €;

Vincitore 487.500 €.

Perché Doha può pagare più del prize money

Nel regolamento ATP, i tornei 250 e 500 possono riconoscere ai giocatori compensi per servizi professionali, spesso indicati come “promotional fee”. Nella fonte si spiega che questi extra sono legati al richiamo commerciale dei top player: più alto è l’appeal, più alto può essere il compenso.

A Doha, per la presenza dei due protagonisti più attesi, la cifra citata è significativa. L’ingaggio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà di 1,10 milioni di euro a testa. Il confronto con i premi ufficiali del torneo rende l’ordine di grandezza più chiaro. L’ingaggio extra attribuito ai due tennisti può valere più del premio per il titolo.

Il ruolo di Sinner e Alcaraz nel tabellone

La presenza simultanea dei numeri uno e due del mondo alza il livello tecnico e, di riflesso, la capacità del torneo di attrarre pubblico, sponsor e copertura mediatica. Il meccanismo degli ingaggi “promotional” ha proprio l’obiettivo non solo di offrire un montepremi competitivo, ma anche di assicurarsi in campo i giocatori più appetibili dal punto di vista commerciale.

C’è anche un bonus per Sinner e Alcaraz

L’attenzione nei confronti di Doha nasce anche dal nuovo bonus previsto dall’ATP. L’associazione ha previsto un bonus di 3 milioni di dollari per i tornei ATP 500, circa 2,85 milioni di euro, premiando i sei migliori giocatori in base ai risultati ottenuti in questa categoria. Questo sistema si aggiunge al più ampio bonus pool da 21 milioni di dollari riservato ai tornei Masters 1000.

Per alcuni giocatori (i cosiddetti “commitment players“, cioè chi ha chiuso la stagione precedente in top 30), ci sono obblighi e penalità in caso di ritiro. In sintesi, per concorrere al “bonus pool” di fine anno serve disputare quattro tornei 500.

Lo scorso anno Carlos Alcaraz ha incassato 1,2 milioni di dollari (circa 1,10 milioni di euro), mentre Sinner non ha ricevuto nulla perché aveva disputato solo tre tornei Atp 500. Forfait dovuto anche alla squalifica scontata dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, in seguito ad un accordo con la WADA.