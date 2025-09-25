Nitto Finals 2025 a Torino: biglietti in aumento, show musicale con Max Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari e nuova capienza

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Le Nitto ATP Finals 2025 si svolgeranno dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino. L’evento, che vede già qualificati Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si prepara a battere nuovi record di pubblico e ad offrire uno spettacolo che va oltre il tennis. Sono stati infatti venduti oltre 150 mila biglietti con richieste da 100 Paesi diversi, 12 in più rispetto al 2024. La predominanza resta italiana, ma l’interesse internazionale dimostra la rilevanza mondiale dell’appuntamento.

L’inaugurazione sarà affidata al Grand Opening Show, in programma il 6 novembre alle 21, con protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Lo spettacolo musicale, che anticipa l’inizio delle competizioni, è ormai parte integrante dell’esperienza torinese e quest’anno verrà arricchito con ulteriori esibizioni serali nelle giornate di semifinali e finali, nella pausa tra doppio e singolare. Gli artisti che parteciperanno a queste performance verranno annunciati nelle prossime settimane.

Aumento della capienza e nuove strutture

Una delle principali novità dell’Atp Torino 2025 riguarda l’aumento dei posti disponibili. Grazie alla collaborazione con Parcolimpico, l’Inalpi Arena potrà accogliere 700 spettatori in più, che diventeranno 1.100 dal 2026. Inoltre, verranno realizzati 1.700 metri quadrati di soppalchi aggiuntivi, che consentiranno di ampliare l’offerta e migliorare l’esperienza del pubblico. Secondo Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, si tratta di una “legacy” che resterà al territorio torinese anche oltre l’evento sportivo.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha ribadito la volontà di mantenere le Finals in città anche oltre l’attuale accordo: “Siamo determinati a tenere le ATP Finals altri cinque anni. Lo meritiamo perché abbiamo dimostrato di saper gestire un evento di questa portata”. La prosecuzione della manifestazione in Piemonte dipenderà dalla compattezza delle istituzioni e dalla capacità di attrarre consenso a livello nazionale e internazionale.

La presenza di Jannik Sinner, insieme ad Alcaraz, è uno degli elementi di maggiore richiamo per il pubblico. Secondo il presidente ATP, Andrea Gaudenzi, l’Italia sta vivendo un momento d’oro per il tennis, favorito non solo dai campioni in campo ma anche dall’entusiasmo crescente degli appassionati. “In questo momento – ha dichiarato – il tennis in Italia sembra quasi lo sport numero uno”.

I prezzi dei biglietti dell’Atp Torino 2025

I biglietti delle Nitto Finals 2025 sono suddivisi per sessione (pomeridiana e serale) e variano in base al settore scelto. Ai prezzi indicati si applicano un diritto di prevendita del 10% e una commissione di servizio. Sono disponibili anche abbonamenti per l’intera settimana, ingressi per gli allenamenti e per il fan village. Questa è una panoramica dei prezzi a seconda della giornata, della sessione e del posto:

Data Orario Parterre Tribuna Platea 1 Tribuna Platea 2 Tribuna Galleria 1 Tribuna Galleria 2 Dom 09/11/25 11:30 €392,00 €351,00 €290,00 €182,00 €162,00 Dom 09/11/25 18:00 €392,00 €351,00 €290,00 €182,00 €162,00 Mar 11/11/25 18:00 €325,00 €291,00 €241,00 €151,00 €134,00 Gio 13/11/25 18:00 €432,00 €387,00 €320,00 €201,00 €179,00 Sab 15/11/25 18:00 €1.009,00 €905,00 €748,00 €470,00 €418,00 Dom 16/11/25 15:00 €1.447,00 €1.297,00 €1.073,00 €674,00 €599,00

Gli abbonamenti per l’Atp Torino 2025 vanno da circa 2.300 a oltre 5.000 euro, mentre i biglietti per assistere agli allenamenti oscillano tra 40 e 85 euro a seconda del giorno. L’accesso al fan village ha un costo che varia dai 12 ai 20 euro. Prima dell’acquisto del biglietto è necessario sapere che i settori denominati “Scarsa Visibilità Galleria”, “Scarsa Visibilità Platea” e “Scarsa Visibilità Parterre” sono dei posti a visione limitata.