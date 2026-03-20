Il montepremi dell'Atp Miami 2026 è di circa 8,7 milioni di euro. Quando gioca Sinner e perché può eguagliare Federer

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ANSA Il montepremi dell'Atp di Miami 2026 e quando gioca Sinner

Dopo il successo a Indian Wells, Jannik Sinner arriva al Miami Open 2026 con l’obiettivo di centrare la doppietta sul cemento americano ed entrare nella storia siglando il Sunshine Double, la vittoria di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Il torneo si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 18 al 29 marzo e rappresenta uno degli eventi più importanti della stagione ATP, con migliaia di punti ranking in palio.

Atp Miami 2026, il torneo e i partecipanti

L’Atp Miami 2026 è il secondo Masters 1000 dell’anno e chiude il ciclo dei grandi tornei sul cemento statunitense. Sinner arriva da campione in carica a Indian Wells e punta a ripetersi anche in Florida, dove ha già vinto nel 2024. Il successo nel Sunshine Double rappresenterebbe un traguardo storico, riuscito in passato solo a pochi giocatori.

Tra i principali rivali c’è Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo, che arriva però dopo una sconfitta in semifinale in California. Il tabellone colloca i due su lati opposti, con una possibile finale.

L’Italia si presenta con un gruppo numeroso. Oltre a Sinner, sono presenti Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Il percorso di Sinner e degli italiani

Jannik Sinner entra in gara al secondo turno grazie al bye iniziale. Il suo primo avversario sarà il vincente tra Damir Dzumhur e un qualificato.

Nel possibile percorso verso le fasi finali:

terzo turno contro Corentin Moutet

ottavi contro Andrey Rublev

quarti con possibili sfide di alto livello

Per quanto riguarda gli altri italiani, Bellucci è già stato eliminato da Michelsen al primo turno. In campo devono scendere Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, quest’ultimo al secondo turno contro Bublik dopo aver battuto Alexandre Muller. Forfait per Lorenzo Musetti a causa di un fastidio al braccio.

Il montepremi dell’Atp Miami 2026

Il montepremi complessivo del torneo supera i 9,4 milioni di dollari, pari a circa 8,7 milioni di euro. I premi sono uguali per il tabellone maschile e femminile. Per il singolare, le cifre sono:

Vittoria circa 1,06 milioni di euro

Finale circa 563 mila euro

Semifinale circa 313 mila euro

Quarti circa 178 mila euro

Ottavi circa 97 mila euro

Terzo turno circa 57 mila euro

Secondo turno circa 33 mila euro

Primo turno circa 22 mila euro

Quando gioca Jannik Sinner

Jannik Sinner esordirà al secondo turno nella giornata di sabato 21 marzo. L’orario non è ancora definito, ma il match è previsto nella fascia serale italiana, corrispondente alla mattinata negli Stati Uniti.

Il debutto arriva dopo la vittoria a Indian Wells e rappresenta il primo passo nella corsa al Sunshine Double. Sinner ha già raggiunto in passato la finale a Miami e ha conquistato il titolo nel 2024. Il torneo rappresenta quindi un appuntamento chiave anche per il ranking. L’obiettivo è ridurre il distacco dalla vetta della classifica mondiale occupata da Carlos Alcaraz e confermare i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Lo scorso anno Sinner non ha potuto partecipare a questo torneo a causa della squalifica.