Jannik Sinner vince le Atp Finals di Torino, tutti i numeri del suo 2024 da record

Fonte: ANSA

Sempre di più numero uno. Jannik Sinner conquista le Atp Finals 2024 di Torino battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz al termine di un tabellone dominato, diventando così il primo azzurro a vincere il “torneo dei maestri”. L’ennesimo traguardo storico del fuoriclasse altoatesino, raggiunto davanti al pubblico italiano, per consolidare il suo posto sul trono del tennis mondiale.

Il trionfo agli Atp Finals

Con la conquista degli Atp Finals, da primo giocatore classe 2000 a vincerle e primo senza perdere un set dall’impresa di Ivan Lend del 1986, Sinner chiude un’annata da sogno, confermando il suo primato in cima al ranking e dimostrando ancora una volta di essere il tennista più forte del mondo.

“Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino” sono state le parole di Sinner alla fine della finale vinta per 6-4; 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz.

“Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, non smetteremo mai. È stata una stagione incredibile, non c’è posto più bello che finirla qui. Rispetto all’anno scorso, quest’anno l’emozione è diversa. Per ultima cosa, il pubblico. Grazie davvero, speriamo di vederci il prossimo anno” ha detto ancora nell’intervista post-partita, riferendosi alla finale persa nel 2023 contro Djokovic.

Il 23enne fuoriclasse di San Candido ha chiuso la stagione vincendo tutti e tre più importanti tornei sul cemento, l’Australian Open, l’Us Open e le Atp Finals, come soltanto Roeger Federer e Novak Djokovic erano riusciti a fare prima di lui.

Ma i record infranti da Sinner in questa annata non si fermano qua. Oltre a disintegrare qualsiasi tabù nella storia del tennis italiano, l’altoatesino ha chiuso l’anno con 8 titoli (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai e Nitto Atp Finals) su 15 tornei, per un totale di 70 vittorie e soltanto 6 sconfitte, superando all’ultimo respiro le 69 di Zverev.

Numeri che nessun tennista era riuscito a raggiungere dai successi di Andy Murray nel 2016, quando lo scozzese chiuse la stagione con 78 vittorie e 9 titoli.

Per il fuoriclasse azzurro è ancora in corso una striscia di 11 successi consecutivi che va avanti dal primo turno dell’Atp di Shanghai, vincendo 26 delle ultime 27 partite, con l’ultima sconfitta contro Alcaraz nella finale di Pechino. Sinner, inoltre, ha vinto un set in ogni partita disputata quest’anno.

Oltre ai numeri del campo, per il 23enne sono significative anche le cifre dei montepremi guadagnati fin qui: la vittoria delle Atp Finals vale 4,88 milioni di dollari, che portano l’ammontare incassato dal campione altoatesino a 16,9 milioni di dollari in questa stagione e a quasi 24 milioni di dollari considerando le vittorie nel circuito di tutta la sua giovane carriera.

Le Atp Finals in Italia

Il trionfo davanti al pubblico di Torino è stata anche l’occasione perfetta per il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, di annunciare il rinnovo delle Atp Finals, che fino al 2030 saranno organizzate sempre in Italia.

“Abbiamo il giocatore più forte del mondo, un fantastico ragazzo. Siamo campioni del mondo a squadre, in quanto detentori della Coppa Davis, e avremo le Atp Finals in Italia fino al 2030” ha dichiarato il numero uno della Fitp, prendendo la parola dopo Sinner.

Secondo le indiscrezioni circolate prima dell’arrivo dell’ufficialità, per il rinnovo dell’accordo l’Atp avrebbe chiesto di salire dagli attuali 18 milioni a circa 30 milioni di dollari, con un aumento anche del montepremi complessivo, che arriverebbe dagli attuali 15,25 milioni di dollari a 25 milioni.