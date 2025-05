L'Inter si è resa protagonista di una cavalcata esaltante in stagione, in differenti competizioni: gli incassi sono stratosferici e potrebbero ancora aumentare a breve

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA L'Inter ha raggiunto vari record di incassi in stagione: ecco i numeri dei nerazzurri

Inter-Barcellona è stata una partita storica, possiamo dirlo. Si è fatto ovviamente un gran parlare del risultato dei due match, con la realizzazione di ben 13 goal, con l’ultimo di Frattesi che ha fatto esplodere di gioia un popolo.

Al tempo stesso, però, è stata una gara storica anche sotto l’aspetto economico. Il 4-3 di San Siro ha infatti registrato il tutto esaurito, prevedibilmente, con un’affluenza di 75.504 tifosi. Tutto ciò si è tramutato in un in casso da sogno per l’Inter, il più elevato mai ottenuto in Italia.

L’incasso di Inter-Barcellona

Poco più di 75mila spettatori, al netto delle elevate tariffe indicate per i vari settori, hanno comportato un incasso da sogno, pari a 14.675.923 euro. Di seguito riportiamo la top 10 degli incassi in Italia legati alla Champions League

Squadre Fase Competizione Incasso Inter-Barcellona Semifinale di ritorno Champions League 2024/25 14,7 milioni di euro Inter-Milan Semifinale di ritorno Champions League 2022/23 12,5 milioni di euro Milan-Inter Semifinale di andata Champions League 2022/23 10,4 milioni di euro Inter-Bayern Monaco Quarti di ritorno Champions League 2024/25 10 milioni di euro Inter-Atletico Madrid Ottavi di andata Champions League 2023/24 9,2 milioni di euro Milan-Tottenham Ottavi di andata Champions League 2022/23 9,1 milioni di euro Milan-Napoli Quarti di andata Champions League 2022/23 8,5 milioni di euro Inter-Benfica Quarti di ritorno Champions League 2022/23 8,2 milioni di euro Inter-Barcellona Girone Champions League 2019/20 7,9 milioni di euro Milan-PSG Girone Champions League 2023/24 7,7 milioni di euro

Stagione da record

Inter-Barcellona 4-3 ha regalato alla squadra di Simone Inzaghi un’altra gara, che ha un duplice peso. Da una parte i nerazzurri avranno la chance di giocarsi il trionfo in Champions League. Una rivincita dopo la finale persa contro il Manchester City nel 2023. Dall’altra, però, si aggiungerà un tassello che porterà al sorpasso ai danni del Milan della stagione 2002/03.

I rossoneri si fermarono a 61 gare disputate in stagione. Un record mai superato, fino a questo momento. Inzaghi e i suoi arriveranno infatti a quota 62, grazie alla finalissima e non solo. Occorre infatti tener conto anche dei tre match in programma per la fase a gironi del Mondiale per Club, così come delle due della Supercoppa. Detto ciò, 62 è dunque il numero minimo ora raggiungibile. Aumenterà però nel caso in cui l’Inter dovesse trovare la forza, dopo una cavalcata simile, di andare oltre la primissima fase del nuovo e ricchissimo torneo internazionale.

Competizione Partite Serie A 38 Champions League 15 Coppa Italia 4 Mondiale per Club (fase a gironi) 3 Supercoppa Italiana 2 TOTALE 62

Gli incassi più alti di sempre

Gli incassi stagionali sono stati a dir poco esaltanti in tutte le competizioni. A dimostrazione del fatto che lo stadio, al di là degli accordi di branding e televisivi, abbia ancora una rilevanza enorme per le casse del club.

Per questo l’Italia dovrebbe rinnovare le proprie strutture, evitando rallentamenti inutili come nel caso del nuovo San Siro. Strutture all’avanguardia che possano generare posti di lavoro e introiti non soltanto in occasione delle gare casalinghe di campionato e coppa.

In una stagione esaltante come questa, tutt’altro che conclusa e con moltissimo ancora in palio, l’Inter è stata in grado di registrare record d’incassi (italiano) in tutte le competizioni disputate: Inter-Milan, 7,62 milioni di euro per il derby del 22 settembre 2024, che ha attirato 75.366 spettatori. Al secondo posto troviamo ancora l’Inter di questa stagione, tra l’altro, con i 7,61 milioni di euro per Inter-Juventus del 27 ottobre 2024 (tornando indietro, ancora l’Inter nel 2019 contro la Juve, per un terzo posto da 6,6 milioni di euro).

Ancora un derby al primo posto in Coppa Italia, con 5,8 milioni di euro per Inter-Milan del 23 aprile 2025. Cifre da aggiungere ai già citati 14,7 milioni di euro di Inter-Barcellona di Champions League.

Viene però da chiedersi quanto abbia effettivamente incassato l’Inter in questa stagione europea ricchissima. Anche sotto questo aspetto si registra un record infranto, quello della Juve del 2016-17, che ottenne 110 milioni di euro. I nerazzurri hanno superato quota 132 milioni, ottenuti dalla UEFA.