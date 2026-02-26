Con la qualificazione agli ottavi l’Atalanta supera i 70 milioni di premi UEFA. Quanto hanno perso Inter e Juventus

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA I ricavi dell'Atalanta con la qualificazione agli ottavi di Champions League

Atalanta agli ottavi, clamorosamente eliminate Inter e Juventus. Questo il verdetto dai playoff della Champions League 2025-2026. Per l’Atalanta il cammino europeo si è tradotto in un risultato rilevante anche in termini di ricavi. Dopo la sconfitta per 2-0 nell’andata contro il Borussia Dortmund, la squadra bergamasca ha ribaltato il risultato a Bergamo con un 4-1 che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale. Un passaggio che vale un bonus diretto di 11 milioni di euro, cifra in aumento rispetto ai 9,6 milioni riconosciuti fino alla stagione 2023/24 per lo stesso traguardo. Eliminazioni che pesano per Inter e Juventus che devono fare a meno di una somma rilevante.

Atalanta agli ottavi di Champions, quanto ha incassato

Con la qualificazione, il totale dei premi UEFA per il club guidato dalla famiglia Percassi supera i 70 milioni di euro. Prima degli ottavi, l’Atalanta aveva già incassato poco più di 59 milioni nella prima fase. L’accesso al turno successivo ha portato il totale a 70,40 milioni di euro.

Nel dettaglio, le voci che compongono il monte premi sono le seguenti: 18,62 milioni per la partecipazione, 16,83 milioni come quota europea, 6,22 milioni come quota non europea, 6,63 milioni per la posizione in classifica, 9,1 milioni legati ai risultati ottenuti, 1 milione per il piazzamento tra il 9° e il 16° posto, 1 milione per il superamento dei playoff e 11 milioni per gli ottavi.

A questi importi va aggiunto l’effetto indiretto di un’ulteriore gara casalinga agli ottavi, che garantisce introiti da botteghino e ricavi commerciali aggiuntivi.

Inter, quanto è costata l’eliminazione ai playoff

Diverso il bilancio per l’Inter, eliminata dal Bodo/Glimt già ai playoff. I nerazzurri hanno chiuso la loro campagna europea con circa 71 milioni di euro di premi complessivi, ma senza accedere agli 11 milioni aggiuntivi previsti per gli ottavi.

Secondo le stime, la mancata qualificazione agli ottavi comporta per l’Inter un mancato incasso tra 15 e 20 milioni di euro rispetto al budget iniziale. Gli 11 milioni fanno riferimento al bonus UEFA non ottenuto, mentre la restante parte è legata al potenziale incasso da stadio per una gara in più a San Siro.

Juventus, il budget sfumato con l’uscita ai supplementari

La Juventus si è fermata anch’essa ai playoff, dopo la sconfitta complessiva contro il Galatasaray. L’eliminazione ha impedito ai bianconeri di incassare gli 11 milioni legati agli ottavi di finale.

Il totale dei premi accumulati dalla Juventus nella Champions 2025/26 si attesta a 64,05 milioni di euro. La cifra comprende 18,62 milioni per la partecipazione, 17,76 milioni come quota europea, 9,34 milioni come quota non europea, 7,23 milioni per la posizione in classifica, 9,1 milioni legati ai risultati, 1 milione per il piazzamento tra il 9° e il 16° posto e 1 milione per il bonus playoff.

L’assenza del bonus ottavi rappresenta la principale differenza rispetto a uno scenario di qualificazione. Anche in questo caso va considerata la mancata opportunità di un’ulteriore gara casalinga, con i relativi incassi da botteghino